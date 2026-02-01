De Radio Futura a Amaral: los conciertos más emblemáticos de la sala En Bruto

La En Bruto programó muchos conciertos emblemáticos entre 1986 y 1997, pero algunos de ellos quedaron especialmente grabados en la retina de sus asistentes. Bien por tratarse de grupos de la tierra o por ser bandas ya reconocidas a nivel internacional. Una mención especial merecen las actuaciones de Héroes del Silencio en la sala zaragozana (su propietario, Nacho Royo, cree recordar que fueron cuatro las ocasiones en las que tocaron allí).

La primera, sin duda, fue determinante. Así lo recordaba Joaquín Cardiel, bajista de la banda, hace unos años: «No quedaban entradas la tarde del 10 de enero de 1987. No era un concierto sin más. Venían a vernos desde Madrid Gustavo Montesano y Roberto Durruti, que a la postre nos conseguirían un contrato discográfico con la multinacional EMI. Fue el principio de una década alucinante».

La relación de los cuatro 'héroes' con la sala fue estrecha desde el principio. «Venían a muchos conciertos y a tomar copas», apunta Royo, que después fue mánager de Bunbury durante más de 20 años. Tal era el cariño que profesaban a la sala que en julio de 1992 le hicieron un regalo muy especial al cerrar allí su gira europea. Como recuerda Ignacio Cristóbal 'Coco' en la web Perdidos en los 80, las entradas se vendieron en 20 minutos, con fans haciendo cola durante siete horas.

Concierto de Héroes del Silencio en la En Bruto, en enero de 1987. / Javier Clos

También fue histórico el concierto de Radio Futura el 18 de septiembre de 1988. El grupo, que acababa de publicar el mítico 'La canción de Juan Perro', había rechazado tocar en la Romareda el año anterior para las Fiestas del Pilar, como recuerda 'Coco'. Lo hicieron en cambio en la En Bruto ante apenas 200 personas y en un concierto programado en domingo en busca de un ambiente más íntimo.

Conciertos "memorables"

Del ámbito internacional, destacaron los directos de unos jovencísimos Primal Scream frente a apenas 40 personas y antes de su explosión posterior, los suecos The Sinners en enero de 1988, los neoyorkinos The Fleshtones, los ingleses The Godfathers o los mismísimos Sonic Youth, que ofrecieron un concierto «memorable» en 1990.

Santiago Auserón, de Radio Futura, en la sala En Bruto. / Suso Fustero / Perdidos en los 80

Igual de histórico fue el que dieron Green Day en junio de 1994. Su líder (Billie Joe Armstrong) aterrizaba de nuevo en Zaragoza con apenas 23 años y después de haber actuado otras tres veces en la ciudad (dos de ellas en el Piramys en 1991 y 1992 ante menos de 50 personas).

La En Bruto también fue muy importante para Niños del Brasil o El Niño Gusano, así como para Amaral. Eva y Juan Aguirre (este último a punto ya de dejar Días de Vino y Rosas) dieron allí sus primeros conciertos demostrando una vez más que la sala de Comandante Santa Pau fue un fértil semillero de bandas.