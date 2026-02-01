Un zaragocista de leyenda recuerda a Fernando Esteso: "Estuviste sublime en la Copa del Rey del 94"
El actor y cómico aragonés ha fallecido en Valencia a los 81 años de edad
El capitán de leyenda del Real Zaragoza, Xavi Aguado, también ha querido recordar la figura de Fernando Esteso en el día en el que el actor y cómico ha fallecido en Valencia a los 81 años de edad.
El exjugador del Real Zaragoza, uno de los artítifices de una etapa de gloria del club con sus triunfos en la Recopa de Europa y dos Copas del Rey, ha echado la vista a la final de la copa de 1994 disputada en el Vicente Calderón conta el Celta de Vigo, que le dio el título al Real Zaragoza en la tanda de penaltis.
"Gracias por hacernos reír toda la vida"
"Gracias por hacernos reír toda la vida y sobre todo en aquella celebración en el hotel de Madrid de la Copa del Rey del año 1994 donde estuviste sublime", recuerda el defensa central, que le rinde a continuación un sentido homenaje: "Siempre te recordamos con una sonrisa, aunque tu Real Zaragoza no ganara. Descansa en paz, genio".
Las muestras de cariño a Fernando Esteso no han dejado de llegar desde que se ha conocido la noticia. El actor ha fallecido por un insuficiencia respiratoria por la que llevaba ingresado unos días en el Hospital de la Fe de Valencia, ciudad donde residía desde hace años el aragonés.
