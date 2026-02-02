Amaral publica un vídeo inédito de su actuación con Juanjo Bona en Zaragoza: "Qué emocionante"

Uno de los momentos más emocionantes y destacados del concierto del sábado pasado de Juanjo Bona en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza fue la irrupción de Eva Amaral para cantar junto al de Magallón su éxito 'Toda la noche en la calle', un tema que Juanjo Bona ha ido versionando a lo largo de toda su gira y que incluso salió a cantar junto al dúo en uno de los conciertos de este en el pabellón Príncipe Felipe.

Ahora, Eva Amaral ha publicado a través de las redes sociales del grupo un vídeo del momento en el que se le ve esperando entre bambalinas mientras Juanjo Bona inicia la canción entre el delirio del público. Un ruido ensordecedor que aún creció más cuando apareció en escena la aragonesa que enseguida fue al encuentro del zaragozano en una actuación conjunta llena de guiños y de gestos de cariño entre ambos.

Un vídeo que ya se ha convertido en viral a través de las redes sociales y que queda como una demostración más del apoyo que siempre brinda Amaral a los grupos de la tierra y a los que están empezando. "Qué emocionante es que te reciban así en tu tierra! Gracias Juanjo, gracias Zaragoza", ha escrito Eva Amaral junto al vídeo.

"Gracias por estas flores preciosas"

Eva Amaral incluso se acabó llevando un ramo de flores de regalo al acabar la canción: "Gracias por estas flores preciosas", aseguró mientras Juanjo Bona recordaba también a Juan Aguirre, aún convaleciente de una lesión, aunque pronto, el 7 de febrero, ambos reanudan su gira.

Además de la de Amaral, el concierto fin de gira de Juanjo Bona también contó con las colaboraciones con Chiara Oliver (que cantó 'Golondrinas'), Fresquito y Mango ('Mándame un audio') y la especial con Martin ('El destello').