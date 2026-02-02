El Brujo, El Reló, la compañia Yllana y Berna protagonizarán el Festival de Teatro Luis de los Ríos en La Almunia

El Salón Blanco de La Almunia de Doña Godina acogerá, del 14 de febrero al 28 de marzo, la sexta edición del Festival de Teatro 'Luis de los Ríos', que en esta ocasión presenta un cartel de lujo del que participan El Brujo, El Reló, Yllana y Miguel Ángel Berna. La iniciativa está impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento de La Almunia y cada año atrae a más espectadores para disfrutar de obras de gran calidad.

El evento cultural comenzará el sábado 14 de febrero -todas las fechas son con el horario de las 20.00 horas-, con la obra 'El viaje del monstruo fiero', interpretada por Rafael Álvarez 'El Brujo'. El espectáculo propone un recorrido por la figura del actor a través de una loa de Lope de Vega, en un montaje que reflexiona sobre la esencia del teatro y sus protagonistas.

Con música en directo, y una buena crítica previa, el espectáculo está incluido en el circuito de PLATEA, del Ministerio de Cultura, cuyo sello promete un espectáculo de gran calidad.

También está incluida en PLATEA la segunda obra programada, en este caso para el 28 de febrero, 'Las hermanas de Manolete' de la compañía El Reló, una pieza de Alicia Montesquiu -integrante también del elenco- que aborda en clave de humor negro la historia de las mujeres que rodearon al célebre torero en la España de época franquista.

La obra ofrece un retrato crítico de la sociedad de la época y de los roles femeninos en un contexto marcado por la desigualdad. Además, ha sido candidata a varios premios MAX en su edición de 2023, en las categorías de Mejor Espectáculo de Teatro, Dirección de Escena, Autoría Teatral, Diseño de Espacio Escénico, Diseño de Vestuario, e incluso Mejor Actriz.

Sátira antibelicista y el cierre de Berna

El 14 de marzo, será el turno de 'War Baby', una comedia en el inconfundible estilo de la compañía Yllana, reconocida por su humor visual y su crítica social. La obra traslada al público a un centro de reclutamiento militar donde un grupo de reclutas despistados se prepara para una absurda guerra, provocada por un líder inesperado: un bebé caprichoso y belicoso. Con personajes disparatados y situaciones extremas,ofrece una sátira mordaz sobre el poder, la guerra y la irracionalidad humana, todo ello envuelto en el ritmo frenético y la creatividad que caracterizan a Yllana. Una propuesta que promete risas, reflexión y un espectáculo lleno de energía.

El festival cerrará el 28 de marzo con 'La Rematadera', el espectáculo con el que Miguel Ángel Berna inicia su despedida de los escenarios aragoneses tras más de cuarenta años de trayectoria. Esta propuesta reúne algunas de las coreografías más icónicas del bailarín junto a nuevas creaciones, en un montaje que reflexiona sobre su carrera y su aportación a la danza.

La música original corre a cargo de Alberto Artigas, colaborador histórico de la compañía, y el proyecto incluye un documental dirigido por Gaizka Urresti, quien acompaña al artista en esta última etapa. Una cita única para celebrar la tradición, la innovación y el legado de uno de los grandes referentes culturales de Aragón.

Las entradas ya a la venta

Humor, historia, danza e incluso una reflexión sobre la esencia del teatro y sus protagonistas serán las temáticas presentes este año en el festival. El consistorio ya ha sacado a la venta las entradas individuales, así como los bonos que permiten asistir a todas las obras con una bonificación en el precio.

Las entradas individuales para las obras podrán adquirirse en la web de Aragón Tickets y en la taquilla momentos previos antes de comenzar cada función. El abono general tiene un coste de 33,60 euros, mientras que el destinado a menores de 26 años y jubilados vale 26,72 euros. Estos podrán adquirirse de forma online en la misma web que las entradas, y de forma presencial exclusivamente durante la tarde del miércoles 4 de febrero, de 18.00 horas a 20.00 horas