Bunbury vuelve a jugar con sus fans y les deja un enigmático mensaje

El aragonés Enrique Bunbury le ha cogido gusto a jugar con sus fans y a dejarlos en vilo durante unos días antes de lanzar sus novedades. Lo hace a través de sus redes sociales, el canal con el que desde hace ya un tiempo comunica sus noticias, y, en esta ocasión, como ya ha hecho en anteriores veces, simplemente ha publicado una hoja del calendario con una fecha.

La fecha que ahora anuncia es este jueves 5 de febrero. Aunque el sueño de muchos fans sería otro como el regreso de Héroes del silencio (para no variar, son muchos los que lo piden en los comentarios de este anuncio), todo hace indicar que será alguna noticia en relación con su nuevo disco que ya anunció que estaba grabado y que se publicará a lo largo de este 2026.

¿Un nuevo 'single'?

Este anuncio, además, es más que probable que venga acompañado de un nuevo 'single' del que será este nuevo disco tras su exitosa gira con El huracán ambulante. Hasta ahora ya han visto la luz dos de las canciones, 'La voz' y 'Un brindis al sol'. Dos temas que sus seguidores han considerado que son la continuación de su anterior trabajo ya que, a su juicio, continúa con el mismo patrón.

Será este jueves cuando Bunbury vuelva a desvelar a sus fans sus nuevos planes. Hasta entonces, sus seguidores tienen tiempo (y ganas) para seguir haciendo elucubraciones y quizá sueños imposibles.