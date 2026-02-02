El cine de Chantal Akerman será analizado en profundidad en la Filmoteca de Zaragoza

La autora Ariadna Moreno presenta su libro 'De la forma-ritual a la experiencia corporal. El cine de Chantal Akerman' (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2025) el este martes 3 de febrero, en la Filmoteca de Zaragoza. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas y contará con las intervenciones de las profesoras de la Universidad de Zaragoza Ángela Cenarro y Carmen Peña Ardid. Posteriormente, se procederá a la proyección 'News from Home' (Ch. Akerman, 1976).

Chantal Akerman es una de las directoras más influyentes en el cine independiente contemporáneo. Su película 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' (1975), fue reconocida en 2022 como “la mejor película de todos los tiempos” según la revista Sight&Sound, publicada por el British Film Institute, en una votación internacional de crítica y profesionales del cine, realizada cada diez años. La película, realizada en la década de 1970 por un equipo mayoritariamente de mujeres, muestra a Delphine Seyrig realizando las tareas domésticas durante tres días de su vida cotidiana.

El libro 'De la forma-ritual a la experiencia corporal. El cine de Chantal Akerman', explora los aportes estéticos con los que la directora belga desafió el modo de hacer y entender el cine, poniendo a las mujeres y aquello que normalmente pasa desapercibido en el centro de la narrativa. A partir de una mirada ensayística, la autora establece una correspondencia entre el trabajo de Akerman y el de cineastas que trabajan desde lo personal, donde se hibridan lo experimental, lo documental y la ficción. Explora, con ello, los vínculos entre el cine y la experiencia corporal, proponiendo una reflexión sobre la dimensión ritual del cine y de la intimidad.

Una investigación galardonada

El trabajo se basa en la investigación doctoral de Ariadna Moreno, en el marco del Colectivo CINEMA de la Universitat Pompeu Fabra, que fue reconocida con el primer galardón de los XXXV Premios del Consell de l’Audiovisual de Catalunya a la investigación en Comunicación Audiovisual y con una Mención especial en los Premios de la Real Academia de Doctores de España a la Investigación en Artes y Humanidades de 2023.

Portada 'De la forma-ritual a la experiencia corporal. El cine de Chantal Akerman', de Ariadna Moreno / Universidad de Zaragoza

En cuanto a la película que se podrá ver dentro de la sesión, 'News From Home', se trata de un diario fílmico donde la cineasta muestra imágenes de la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo que lee las cartas que recibe de su madre desde Bélgica. Mientras la cámara captura las calles, el metro y los edificios de Nueva York, se produce una conexión entre madre e hija a través de la voz en 'off' de Akerman que trae las palabras maternas a la metrópolis. Se genera, así, una composición inmersiva a disfrutar en la gran pantalla.

La sesión está dirigida tanto a público general, con curiosidad por descubrir el trabajo de Chantal Akerman, como a especialistas y estudiantes de cine y/o estudios de género. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La puerta se abrirá 15 minutos antes del evento, que cuenta con la colaboración de Prensas de la Universidad de Zaragoza, Filmoteca de Zaragoza y Librería Antígona.