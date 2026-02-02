"No somos animales; somos humanos": Bad Bunny y Billie Eillish arremeten contra los ICE y la política antimigrantes de Trump en los Grammy 2026

La 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada la noche del domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, pasará a la historia no solo por sus galardonados sino por la intensidad política de sus discursos. Bajo un ambiente marcado por el rechazo a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, artistas como Bad Bunny y Billie Eilish aprovecharon su presencia en el gran escenario para criticar abiertamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reclamar justicia para las comunidades migrantes, en contra las redadas y deportaciones masivas.

Además, el presentador de la gala, el comediante Trevor Noah, no se cortó con constantes dardos amargos contra el gobierno, y varios artistas, también lucieron en sus solapas pins con la consigna "Fuera ICE". Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron esta insignia reivindicativa, como la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber, la veterana cantante Joni Mitchell, el cantante estadounidense Jordan Tyson y la actriz y cantante Helen J. Shen.

Bad Banny, el gran protagonista con su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer disco de la historia íntegramente en castellano coronado como álbum del año, bramó así contra Trump y los ICE. A continuación, el discurso íntegro del puertorriqueño:

"Tenemos que luchar con amor"

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir: 'ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas... somos humanos y somos americanos. Sé que es difícil no odiar en estos días. Estaba pensando que a veces nos contaminamos... El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único que es más fuerte que el odio es el amor. Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No con odio. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia. Y así es como tenemos que seguir".

En su intervención, el artista subrayó la necesidad de confrontar la crueldad con compasión y defendió la dignidad de los inmigrantes, en un momento de polarización social en EEUU que ha puesto al ICE en el centro de intensas críticas.

Por su parte, otra de las protagonistas y premiadas de la noche, la joven cantante Billie Eilish, cuando subió con su hermano Finneas a recoger su Grammy a la mejor canción por 'Wildflower', también tuvo unas palabras encendidas contra las políticas de Trump.

"Nadie es ilegal en tierras robadas"

"Gracias, muchas gracias... Estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes. No siento que deba decir nada más que esto: nadie es ilegal en tierras robadas. Sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo. Me siento realmente esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, hablando y protestando. Nuestras voces realmente importan, la gente importa... y, bueno... 'Fuck ICE'".

La cantante acompañó su discurso con la declaración de que nadie es ilegal en tierras robadas, frase que resonó con fuerza en una ceremonia donde las cuestiones de inmigración se convirtieron en tema central de conversación mediática.

La noche, además de premiar a figuras como Kendrick Lamar, Olivia Dean o Lady Gaga, fue un recordatorio de cómo la música y la cultura popular siguen siendo plataformas para la protesta y el activismo en tiempos de crisis.