La élite del piano se congrega en el Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona del Auditorio de Zaragoza

La XXIX edición del Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona comenzará el próximo mes de marzo y reunirá a figuras consagradas del piano, así como a jóvenes intérpretes de proyección internacional, en el Auditorio de Zaragoza. Los ocho conciertos sirven para homenajear de nuevo la figura de la pianista aragonesa Pilar Bayona, clave en la vida musical española del pasado siglo.

Nombres como la veterana Elisabeth Leonskaja, el macedonio Simon Trpčeski o la reconocida Orquesta de Cámara de Viena, visitarán durante 2026 la sala Mozart para ofrecer una "gran imagen del mundo del piano en este momento", según ha remarcado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, durante la presentación del ciclo.

El talento local, nacional e internacional se citará en los siguientes meses y el primero en subirse al escenario será José María Inglés, el día 1 de marzo. El joven intérprete, beneficiario de la prestigiosa beca Pilar Bayona en 2025, mostrará los progresos en su maestría con un programa mixto, compuesto por un recital, en el que destaca la pieza 'Cuadros en una exposición', de M. Mussorgsky, y un final acompañado por la orquesta residente del Auditorio -Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza- para interpretar el 'Concierto Emperador' de Beethoven.

Miguel Ángel Tapia, director artístico del Auditorio de Zaragoza, ha realizado un extenso y detallado repaso de "los ocho pianistas de valor" que se sucederán mensualmente. En abril, el turno será para el ovetense Martín García García, uno de "los más importantes del mundo", según ha valorado Tapia. El miércoles 8, entre partituras de Chopin y Liszt, cerrará el programa con la 'Sonata en Si menor', "una piedra de toque para cualquier pianista", a juicio de Tapia.

Las mejores manos del ámbito internacional pianístico

Mayo llegará con la presencia de la Orquesta de Cámara de Viena. Aprovechando la presencia de la importante formación en España, el martes 19 compartirán velada con Enrique Bagaría, barcelonés muy vinculado con Zaragoza y "uno de los mejores intérpretes actuales de Haydn", ha explicado Tapia.

El director artístico ha destacado el concierto del 9 de junio, con "una de las grandes artistas de la escuela rusa" y discípula del legendario Sviatoslav Richter. La georgiana Elisabeth Leonskaja, a sus ochenta años, ira desde Schubert y su 'Sonata en Si mayor', hasta Brahms y la célebre 'Sonata para Piano nº3 en Fa menor', en un programa pianístico excepcional.

Clara Huangci, actuará el lunes 28 de septiembre con un programa muy especial. Según ha especificado Tapia, la estadounidense interpretará las cuatro baladas de Chopin intercaladas con piezas de Fanny Hensel. Esta olvidada compositora del S. XIX, hermana menor de Felix Mendelssohn, dejó algunas composiciones del romanticismo temprano que no recibieron el reconocimiento debido en su momento y que Huangci recupera aquí.

El concierto estrella se prevé para el 8 de octubre, cuando la italiana Beatrice Rana, "de las más solicitadas del mundo", se siente ante el piano para ejecutar 'Carnaval', de Schumann, que Miguel Ángel Tapia ha nombrado como la "cúspide del romanticismo". También ha comentado que este es un programa "de estudiante", en tanto que es al que aspira cualquier pianista en formación.

Simon Trpčeski regresará al Auditorio de Zaragoza el lunes 9 de noviembre. Vuelve para que el público se deleite, una vez más, con su interpretación de Prokofiev, ya que incluirá la 'Sonata nº7' completa.

Finalmente, el domingo 13 de diciembre, el veneciano Brenno Ambrosini hará frente a las "tres sonatas más importantes que escribió Beethoven", ha subrayado Tapia. Afincado en España, Ambrosini fue premiado en el Concurso Pilar Bayona de 1999 y mantiene una estrecha relación con Zaragoza.

Entradas y abonos asequibles

Todas las sesiones del ciclo comenzarán a las 19.30 horas. En cuanto a las entradas y abonos, del 3 al 18 de febrero se pueden renovar los abonos, y por tanto repetir las localidades que se tuviese asignadas el año pasado, en las taquillas del Auditorio de Zaragoza. Los precios de los abonos se mantienen entre 65 y 155 euros.

Noticias relacionadas

Los nuevos abonos se venderán entre el 19 y el 26 de febrero, también en las taquillas, mientras que las entradas individuales estarán a la venta, a partir del 27 de febrero, en taquillas y en la web del Auditorio de Zaragoza. Igualmente, el ciclo cuenta con entradas bonificadas al 50% que se pueden comprar en taquilla previa acreditación.