La exposición de Chillida en la Lonja cierra con más de 60.000 visitas

Un total de 60.112 personas han visitado la exposición 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio', organizada por Fundación Ibercaja en la Lonja, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku y que ha supuesto el cierre de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida (1924-2002). Belleza, libertad, diálogo y equilibrio con la naturaleza han sido los conceptos que han protagonizado la muestra que podrá visitarse de nuevo en las próximas semanas en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, con una selección de las piezas exhibidas en La Lonja.

La exposición ha sido una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX.

Esculturas y obra gráfica del artista vasco

Las más de 60.000 personas que han visitado la exposición en la Lonja han podido admirar un total de 120 obras de Eduardo Chillida que englobaban desde esculturas de pequeño tamaño, que establecían una relación directa y sutil con el espectador (realizadas en materiales como el yeso, el alabastro, la madera, el hierro forjado, el hormigón armado o la tierra chamota) a otras de gran formato y “espectacularidad” que contaban hasta con casi dos metros de altura, y que en este caso han dialogado con el espacio y el entorno.

Por otra parte, las piezas que han caracterizado y destacado a esta muestra han sido las referidas a la obra gráfica del artista; parte esencial de su pensamiento plástico y fundamental para entender su trabajo.

La exposición también ha reunido parte de sus geométricos dibujos o grabados realizados en tinta, carbón o sanguina, retratos (la parte más figurativa), collages y la serie Gravitaciones, blancas y a tinta, realizada a partir de 1985.

Eduardo Chillida fue un creador de enorme profundidad humana que otorgaba un gran valor a la naturaleza, al equilibrio y a la relación con los diferentes elementos. La exposición 'Soñar el espacio' ha conseguido transmitir ese vínculo a todas las personas que la han visitado, a través de esta oportunidad única ofrecida por Fundación Ibercaja para admirar, en Zaragoza, la obra de uno de los grandes artistas españoles del siglo XX.