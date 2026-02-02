Leiva agota las entradas para su concierto en el Ibercaja Estadio en Zaragoza

Era cuestión de tiempo porque desde hace ya muchas semanas estaba claro que Leiva iba a vender todas las entradas para el concierto que ofrecerá en el Ibercaja Estadio de Zaragoza el próximo 27 de junio. Será una cita enmarcada en el 20 aniversario de Aragón Televisión y en el tramo final de la gira del artista que está ante su momento de más éxito entre el público.

Así, serán 20.000 las personas que asistan al concierto de Leiva (uno de los más numerosos del artista que haya dado estando él solo en el cartel) y será una demostración más del idilio que tiene el madrileño con un público zaragozano que le es muy fiel. De hecho, sin ir más lejos, ya actuó el pasado mes de octubre en las Fiestas del Pilar en un pabellón Príncipe Felipe, que agotó las entradas muchas fechas antes de su celebración.

Un momento de madurez

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

No será el único concierto que acoja el Ibercaja Estadio ya que, tal y como anunció la alcaldesa que se estaba trabajando en traer más, ya se sabe que Romeo Santos y Prince Royce actuarán el 3 de julio en el mismo recinto. Las entradas ya a están a la venta en su web.