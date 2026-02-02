La Maña, emocionada tras la muerte de Fernando Esteso: "Son palabras mayores, todo Aragón y España tienen que estar orgullosos"

La vida de Lita Claver 'La Maña', uno de los grandes nombres de la revista, está unida a la de Fernando Esteso desde que era muy joven. Muy afectada por el fallecimiento del artista aragonés, desde su domicilio en Barcelona, apenas puede pronunciar palabra: "Me enteré de muy mala manera ayer durante un evento y no quiero dar pena, porque mi misión en este mundo es estar contenta y dar alegría a la gente", dice compungida antes de que el recuerdo de Esteso al que llama en repetidas ocasiones "mi hermano" se imponga en la conversación.

"Empezamos a trabajar juntos gracias a sus padres en la compañía de ellos, Lázaro Esteso, porque mi madre les pidió, por favor, que me acogieran en su compañía y me fui con ellos por todo Aragón, estuvimos en el Teatro Fleta, en Amigos del arte... en todos los sitios. Julia, la madre de Fernando me quería mucho, de hecho, aprendí a leer y escribir gracias al hermano de Fernando, Pedro", explica. De hecho, Esteso y Lita Claver (apenas se llevan un mes) teníab ocho años los padres de Fernando la tutelaron porque procedía de un entorno muy humilde (el barrio de Tenerías de Zaragoza). Ahí fue cómo se encontraron y empezaron a trabajar juntos.

"Lo era todo para mí"

"¿Qué te voy a decir de Fernando? Era mi hermano, mi amigo, mi familia, lo era todo. Siempre le estaré eternamente agradecida", asegura La maña, que recuerda una conversación reciente con él: "Hace tres días hablé con él... Porque, mira, cumplíamos los años en el mismo mes, y su madre celebraba juntos los dos cumpleaños porque, claro, por aquel entonces, el dinero era justo".

Fernando Esteso y Lita Claver 'La Maña' justo antes de la retirada de la segunda de los escenarios. / EL PERIÓDICO

De hecho, la retirada definitiva de La Mañana fue en enero de 2018, con un espectáculo junto a Fernando Esteso en el Teatro Apolo barcelonés. "Era un gran artista, y todo Aragón todo España tienen que estar muy orgullosos de él. Era un actor tremendo, palabras mayores", ha asegurado la vedette, que, sin embargo, ha denunciado no se le ha reconocido lo suficiente: "En Aragón nunca se le ha hecho mucho caso y ahora les van a dar una medalla, antes habría que haberlo hecho. A Fernando lo adoraba como también quería mucho a Carmelo Artiaga, el presidente de la Academia de la Jota, que también me hizo un homenaje precioso el año pasado".