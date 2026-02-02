Valencia despide a Fernando Esteso antes de su entierro en la intimidad en Zaragoza: "Pajares está muy afectado"

La capilla ardiente del actor Fernando Esteso, fallecido a los 80 años en Valencia, se ha abierto este lunes con la presencia de amigos y conocidos que se han acercado a despedirse de él, antes de que sea trasladado a Zaragoza, su ciudad natal, para ser enterrado en la intimidad este martes.

A su llegada al tanatorio este lunes, su representante, Vicente Haro ha afirmado que la muerte de Esteso ha sido "un duro golpe" porque aunque había tenido algunas entradas al hospital por problemas respiratorios, no se esperaban "este desenlace tan tempranero".Ha recordado que como persona "era un tío encantador, además caballero, muy educado, una maravilla", y como artista era "un gran actor, un gran cantante, bailarín, imitador. O sea, tocaba todos palos y se nos ha ido historia".

El representante ha resaltado la cantidad de "muestras de cariño" que han recibido de compañeros e instituciones como la Comunidad de Madrid o el director de cine Santiago Segura y el actor Andrés Pajares, que fue pareja cómica de Esteso durante décadas y quien "está muy afectado". Haro ha explicado que Fernando Esteso será trasladado a Zaragoza, su tierra, para ser enterrado en la intimidad, con sus hijos y los hermanos que tiene allí.

"Un día triste para toda España"

El hijo de Fernando Esteso, con el mismo nombre que su padre, ha agradecido "todo el cariño que siente España" por su padre y ha afirmado: "Sé que era un pedacito de vosotros en su corazón", al tiempo que ha agradecido "las palabras tan bonitas" que le han dedicado los medios y ha afirmado que "se ha ido un ser entrañable, un padre y amigo".

El cómico y amigo personal de Fernando Esteso Tony Antonio ha reconocido que es un día "triste para toda España y la asociación de humoristas Ashumes de la que era socio fundador", y ha asegurado que hay mucha gente que no ha podido venir por problemas personales como Félix el Gato o Bigote Arrocet. "Traigo abrazos de todos para la familia", ha asegurado.

"Me fijaba en él"

"Yo me fijaba en humoristas anteriores como Gila y Tony Leblanc y luego Pajares y Esteso. Cuando fuese mayor yo quería hacer las imitaciones que hacía Fernando Esteso y llegamos a ser buenos amigos. No llegué a superarle pero trataba de empatarle", ha dicho.

También ha asegurado que "era una persona muy caritativa" y ha recordado que el monumento de homenaje a Chiquito de la Calzada lo hizo la asociación Ashumes: "Él fue a hacer varios festivales gratis para sacar dinero".

Esa misma asociación va a hacer un monumento a Tony Lebanc y "si nos da tiempo otro a Fernando Esteso", ha adelantado para apuntar que la última vez que lo vio en persona fue en julio y "ya estaba pachucho".