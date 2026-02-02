La variopinta programación del Teatro Arbolé para esta semana: de la tierra de Alvargonzález al gato con botas

La compañía Titiriteros de Binéfar presenta este viernes 5 de febrero, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, a las 20.00 horas, 'La tierra de Alvargonzález', un homenaje al célebre romance de Antonio Machado al cumplirse los 150 años del su nacimiento del poeta soriano. El relevo lo tomará la compañía andaluza La Gotera de Lazotea y su versión de 'El gato con botas', con tres funciones sábado y domingo.

En el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado y con motivo del congreso Federico García Lorca en Soria el pasado mes de octubre, los Titiriteros de Binéfar se sumaron a su homenaje con la puesta en escena del célebre romance 'La tierra de Alvargonzález', manteniendo su primitiva teatralidad y sabor popular de la tragedia rural en tierras sorianas, que escribió Antonio Machado y que representó Federico García Lorca con el teatro universitario La Barraca.

Tras realizar una gira de presentación por la provincia de Soria, este viernes se estrena en Zaragoza. Esta obra, con la puesta en escena y el recitado de Paco Paricio, cuenta con los dibujos y proyecciones del ilustrador David Vela, que ha creado unas imágenes que, proyectadas sobre el blanco retablo, recuerdan a los viejos xilograbados de los romances o aleluyas. En escena, las titiriteras Julia Cruz y Marta Paricio, y el músico Pablo Borderías. El asesoramiento, tanto literario como dramático, ha corrido a cargo del profesor Jesús Rubio.

La obra está recomendada a partir de 14 años. Las entradas tienen un precio de 16 euros anticipada en www.teatroarbole.es y 18 euros en taquilla, desde media hora antes de la función.

La versión más divertida

La compañía andaluza La Gotera de Lazotea presentan en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra 'El gato con botas', una divertida versión con un protagonista muy pícaro que sabe cantar y bailar. La tres funciones serán sábado, 6 de febrero, a las 18.00 horas y domingo, 7 de febrero, a las 12.00 horas y a las 17.00 horas. Las entradas, tanto en web como taquillas, tienen un coste de 9 euros.

¿Quién no conoce la historia de 'El gato con botas'? Ese gato heredado por el hijo menor del molinero. En la divertida versión de esta obra de La Gotera de Lazotea el gato sabe cantar y bailar, sin perder la gracia. Es un pícaro sin dobleces que no se quita el sombrero ni para dormir. Es un pariente cercano del Señor Don Gato, que anda por los tejados, y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés.