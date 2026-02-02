El violonchelista Matthieu Saglio recalará en Zaragoza dentro de su gira europea

El Auditorio Joaquín Roncal será el escenario elegido para disfrutar del virtuosismo del francés Matthieu Saglio. El próximo jueves 12 de febrero, a las 19.00 horas, y dentro del ciclo Vivir la Música 2026, Saglio hará parada dentro de su gira europea y que le llevará por Francia, Bélgica, Alemania y varias ciudades españolas. El espectáculo, 'El violonchelo de los mil acentos', trae un recorrido por su trayectoria en solitario.

Desde el 2009, Matthieu Saglio mantiene activo su proyecto en solitario. El repertorio ha ido evolucionando a lo largo de los años, incorporando composiciones de sus nuevos discos, 'El camino de los vientos', 'Voices' y 'Al alba', en versión solo instrumental. El artista se abre de forma muy íntima, haciendo vibrar muy profundo al oyente, a la vez que propone un viaje desde la clásica hacia el jazz y las músicas del mundo. La magia del 'sampler' le permite grabarse en directo para armonizar y dar amplitud a los temas, como si varios violonchelos tocaran juntos y dejando siempre mucho espacio para la improvisación.

Con cientos de conciertos en 40 países a sus espaldas, el compositor Matthieu Saglio presenta un espectáculo musical centrado alrededor del violonchelo, que combina la tradición clásica con sonidos y ritmos traídos de sus encuentros alrededor del mundo. Nos entrega una serie de composiciones conmovedoras, dónde retumban los ecos de las catedrales occidentales y de los 'souks' del Magreb, del tango latinoamericano y del flamenco ibérico.

Fusión e innovación al chelo

Gracias a un sonido inmediatamente reconocible y a su gran versatilidad, Matthieu Saglio se ha dado a conocer como uno de los violonchelistas más apasionantes de su generación. De formación clásica, es uno de los precursores de la introducción del violonchelo en el flamenco con el grupo Jerez-Texas, con el que actúa en el mundo entero desde el 2002. En paralelo, Matthieu suele trabajar en proyectos muy variados, en sólo o en grupos así como colaboraciones con numerosos artistas. En el 2015, crea el trío NES con el que ha girado de manera muy intensa por Europa. El disco 'Ahlam', publicado por el prestigioso sello alemán ACT en el 2018, ha recibido los elogios unánimes de la crítica internacional.

En el 2020, Matthieu publica el disco 'El camino de los vientos', en el cual cuenta con la colaboración de músicos referentes del jazz europeo. Este disco ha recibido los elogios de la crítica internacional y 10 millones de escuchas en Spotify. En abril del 2023, su elepé 'Voices' realiza un homenaje a grandes voces del mundo como Susana Baca, Alim Qasimov, Natacha Atlas, Wasis Diop, Nils Landgren, etc.

Su faceta de compositor ha sido solicitada a menudo para bandas sonoras de teatro, danza y documentales. El eje director de la carrera de Matthieu siempre ha sido intentar que su violonchelo consiga dialogar con otras culturas. De esta manera, ha sido nombrado artista embajador de la Fundación Internacional Yehudi Menuhín.