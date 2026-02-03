Se cumplen 125 años del nacimiento de Ramón J. Sender: el escritor aragonés que acarició el Nobel de Literatura

No ha sido el único escritor aragonés en optar al Premio Nobel de Literatura (Javier Tomeo también fue candidato), pero sí el que más cerca estuvo de llevárselo. El nombre de Ramón J. Sender (Chalamera, 1901-San Diego, 1982) sonó con fuerza en 1979 en la Academia Sueca, pero al final no pudo ser. La candidatura, sin embargo, reivindicó su obra y demostró la importancia del autor más relevante que dio Aragón en el siglo XX. Este martes 3 de febrero se cumplen 125 años de su nacimiento y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (clave en la revalorización de su figura) ya ha empezado a conmemorar la efeméride.

El vicepresidente de la DPH, Ricardo Oliván, la directora del IEA, Susana Villacampa, y el director del Área de Lengua y Literatura del IEA, José Domingo Dueñas, presentaron este lunes la donación de materiales originales de Sender realizada por la hija del profesor Marcelino C. Peñuelas. Entre otros objetos, la hija del hispanista ha donado manuscritos originales, fotos inéditas, cartas personales, dos de sus cuadros (el de Chalamera también pintaba) y las cintas que el propio Peñuelas grabó para su libro 'Conversaciones con Ramón J. Sender'. «Fueron muy buenos amigos, porque Peñuelas también estuvo exiliado en EEUU y fue profesor en la universidad de Seattle», apunta Dueñas.

Todos estos materiales pasarán a formar parte del Espacio Sender del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) de Huesca, que se ha convertido en un pequeño museo sobre el autor por el que cada año pasan unos 400 alumnos. Consta de dos salas: una dedicada a su ámbito personal y otra a su faceta literaria y profesional. Fotografías, cartas, cuadros, primeras ediciones de sus obras, objetos personales o la recreación de su mesa de trabajo de San Diego componen el universo del escritor, considerado el autor en lengua castellana más traducido después de Cervantes.

El Espacio Sender del Instituto de Estudios Altoaragoneses recreó hace unos años su mesa de trabajo de San Diego. / iea

El IEA conmemora todos los años el nacimiento de Sender, pero en este 2026 lo hará de forma especial al tratarse del 125 aniversario. Este martes, por ejemplo, el salón de actos de la DPH acogerá a las 19.00 horas una conferencia a cargo del escritor José María Conget, que ha prologado la nueva edición que ha lanzado Contraseña Editorial de la novela de Sender 'La aventura equinoccial de Lope de Aguirre'.

Además, el IEA ha organizado para el 24 de febrero una lectura colectiva en la biblioteca Ramón J. Sender de Huesca abierta a todos los ciudadanos, mientras que el día 25 se presentará en el instituto la reedición del ensayo de Sender de 1934 'Carta de Moscú sobre el amor'. «También se quiere reeditar el libro de Peñuelas y colaborar en el segundo volumen de la 'Narrativa esencial de Ramón J. Sender', editado por Juan Carlos Ara Torralba y publicado por la Biblioteca Castro», apunta Luis Gómez Caldú, coordinador del Espacio Sender del IEA y del Centro de Estudios Senderianos.

Olvidado durante años

El IEA, que también quiere impulsar un nuevo audiovisual sobre el escritor y actualizar la web, se afianza de esta forma como la institución de referencia a la hora de difundir la obra y la vida de Sender. En los últimos años no ha dejado de reivindicar su figura. Lo hizo en 2021 en el 120 aniversario de su nacimiento y en 2022 por los 40 años de su muerte, demostrando que las efemérides también pueden ser de utilidad.

El legado del autor aragonés estuvo sepultado durante años debido a los esfuerzos del franquismo de borrarlo del mapa y su exilio tampoco ayudó a divulgar su obra. «No hay que olvidar que Sender vivió más de la mitad de su vida fuera de España y eso dificultó que se dieran a conocer sus libros», recuerda Gómez Caldú.

Ramón J. Sender y Marcelino C. Peñuelas, en la casa de este último en Seattle. / iea

En su opinión, y a pesar de que su nombre apenas suele ocupar unas breves líneas en los manuales de literatura, la calidad literaria de Sender está a la altura de coetáneos suyos como Baroja o Cela. «El especialista José-Carlos Mainer lo equiparaba incluso con Cervantes y Galdós», subraya Gómez Caldú, que recuerda que Sender escribió 75 novelas y casi otros 50 libros más de géneros tan diversos como ensayo, poesía o teatro. «Por no hablar de sus más de 2.000 artículos periodísticos en diarios tan relevantes como 'El Sol' o 'La Libertad'».

Sin duda, el de Chalamera es el escritor más importante que ha dado Aragón en el siglo XX y algunas de sus novelas se han convertido ya en obras maestras de la literatura ('Crónica del Alba', 'Réquiem por un campesino español', 'El lugar de un hombre'...). «Cuando en 1930 publicó su primera novela ('Imán'), ésta se tradujo inmediatamente a cuatro idiomas y en Alemania se agotaron en un año los 30.000 ejemplares, así que también fue reconocido fuera del país», destaca Gómez Caldú, que califica a Sender como el escritor aragonés «más universal junto a Baltasar Gracián».

Los paisajes del tramo bajo del Cinca están muy presentes en su obra y en torno a ellos elaboró un mundo mítico idealizado por su largo exilio. Primero en Francia y luego en Guatemala, México y EEUU, donde ejerció de profesor. Fue a partir de 1975 cuando se empezó a reivindicar su literatura, un proceso en el que el IEA ha jugado un papel determinante. «La revalorización de su escritura es lenta pero constante. Editoriales privadas siguen reeditando sus novelas, así que su obra sigue viva», concluye Dueñas.