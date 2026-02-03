El Gobierno de España aprueba la comisión nacional para conmemorar el bicentenario de Goya

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la comisión nacional para la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, con el objetivo de impulsar y coordinar las actividades que se organicen en torno a esta efeméride.

En 2028 se cumplen dos siglos de la muerte de Francisco de Goya (1746-1828), reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes de la historia del arte, ha informado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa en la que subraya que la comisión estará presidida por el presidente del Gobierno y adscrita a este ministerio.

En el pleno de esta comisión participarán instituciones de ámbito estatal, entidades del sector público y privado y organizaciones que desarrollan actividades vinculadas al legado del pintor, con atención especial a las instituciones y entidades de Aragón.

La aprobación en el Consejo de Ministros llega apenas tres semanas después de que el presidente de la DGA, Jorge Azcón, criticara la escasa implicación del Ejecutivo central en esta efeméride. Azcón recordó que en junio de 2024 mandó una carta al presidente Pedro Sánchez solicitando que el Gobierno de España constituyera esta comisión y que desde entonces "no ha hecho absolutamente nada". "Si Goya fuera catalán, el Gobierno de España estaría haciendo caso a Aragón", llegó a decir entonces Azcón.

Desde la DGA insistieron en que necesitan que el bicentenario de Goya sea declarado acontecimiento de interés cultural para que "las empresas puedan venir a colaborar económicamente en todo el proyecto".

Difundir su legado

La comisión tendrá el cometido de impulsar un programa de actividades amplio que responda a las expectativas de esta conmemoración cultural y trabajará en promover estudios académicos y divulgativos que profundicen el conocimiento de la producción artística de Goya y en destacar sus aportaciones al arte y al avance de las libertades públicas.

También asumirá la difusión de su legado en colaboración con las administraciones públicas y organismos del país que quieran sumarse al proyecto. En esta comisión participarán el Ministerio de Educación y las secretarías de Estado de Cultura, Política Territorial, Memoria Democrática y de Cooperación Internacional, entre otras.

Además están representadas instituciones como el Museo del Prado, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Acción Cultural Española, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Formarán parte, además, representantes de otras entidades del sector público y contará con la participación de instituciones privadas de prestigio, relacionadas con el estudio de la vida y obra del artista.

Una vez aprobada la creación de la comisión nacional será convocada su reunión constitutiva, en la que se propondrá una hoja de ruta en la que trabajarán las instituciones implicadas en la conmemoración.