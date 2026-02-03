El legado del escritor aragonés Manuel Vilas pasará a formar parte del Instituto Cervantes

El escritor aragonés Manuel Vilas (Barbastro, 1962) ingresará este miércoles en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. El autor de ‘Ordesa’ depositará diversos documentos en la cámara acorazada de la institución a las 11.00 horas en un acto que será retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Instituto.

Vilas se unirá de esta forma a una exclusiva lista de escritores e instituciones que han despositado su legado en el Instituto Cervantes, que con estas donaciones busca preservar la memoria literaria en lengua española y rendir homenaje a quienes enriquecen nuestro patrimonio cultural.

Entre otros objetos, el barbastrense prevé dejar en la Caja de las Letras cuadernos, cartas y fotos personales, dos discos duros de su ordenador y una traducción de ‘Ordesa’ al chino mandarín. Su legado, que no se abrirá hasta 2050, pasará a formar parte del Instituto Cervantes, como ya ocurrió en febrero de 2025 con el de Carlos Saura o en octubre de 2024 con el de la revista ‘Turia’.

Como ha recordado el Instituto Cervantes, Vilas ha desarrollado una obra que abarca poesía, narrativa y ensayo, "caracterizada por una mirada íntima y reflexiva sobre la memoria, la familia y la condición humana". Su trayectoria incluye títulos fundamentales como ‘Ordesa’ (2018), obra que se convirtió en fenómeno editorial y obtuvo el Prix Femina Étranger en Francia, así como ‘Alegría’ (finalista del Premio Planeta 2019), ‘Los besos’ (2021) y ‘Nosotros’ (Premio Nadal 2023). En el ámbito poético, destacan libros como ‘Resurrección’, ‘Calor’ y ‘El hundimiento’, que le han merecido reconocimientos como el Premio Jaime Gil de Biedma y el Generación del 27.