Nuevo récord de visitas: los museos de Zaragoza superan por primera vez la barrera de los 700.000 visitantes

Ni el cierre por reformas del Pablo Gargallo ha impedido que los museos municipales de Zaragoza batan su récord de visitas durante 2025. Los centros expositivos dependientes del ayuntamiento, entre los que se encuentran algunos tan emblemáticos como la Lonja, el Teatro Romano o el Centro de Historias, superaron por primera vez la barrera de los 700.000 visitantes y mejoraron de nuevo sus registros (algo que ha sucedido de forma constante durante los últimos años).

En concreto, la cifra global creció un 3% al pasar de las 694.000 visitas de 2024 a las 701.400 de 2025, según ha informado este martes en rueda de prensa la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández. El año pasado fue especialmente bueno para los cuatro museos de la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto Fluvial, Termas Públicas y Teatro Romano), que atrajeron a 209.616 visitantes (un 8% más que en 2024).

El Museo del Teatro de Caesaraugusta lideró este crecimiento, con 73.041 visitantes (un 15% más), seguido del Foro (68.117 visitas), el Puerto Fluvial (35.912) y el Museo de las Termas Públicas (32.546), que sumaron cada uno de ellos 2.000 visitantes más que en 2024.

Sara Fernández, este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

La que se quedó muy cerca de batir su récord histórico de visitas fue la Lonja, uno de los espacios expositivos más importantes de la ciudad. Durante el año pasado congregó a 199.593 visitantes, frente a los 173.767 de 2024, los 183.785 de 2023 y los 200.631 de 2022. Su exposición estrella en 2025 fue 'Tesoros. Colecciones de arte asiático del Museo de Zaragoza', con 98.943 visitas, seguida de 'Cómo construimos la colección Bassat', con 59.790.

"Las cifras no son un objetivo en sí mismo, pero revelan la respuesta del público, y esta ha sido todo un éxito", ha indicado Fernández, que ha subrayado que los datos han mejorado a pesar de que el Museo Pablo Gargallo lleva cerrado desde marzo del año pasado. El centro de la plaza San Felipe, el único monográfico del mundo dedicado al escultor de Maella, está renovando sus sistemas de climatización y mejorando alguno de sus espacios, por lo que no reabrirá hasta finales de año, según ha apuntado Fernández. "Durante el tiempo que estuvo abierto en 2025 recibió a 12.256 visitantes, casi un 20% más", ha destacado.

De Star Wars a Héroes del Silencio

El que también registró un importante aumento de público fue el Centro de Historias. El año pasado acogió a 161.534 visitas (casi 20.000 más) gracias a exposiciones tan exitosas como la del universo de Star Wars, la dedicada a Chicho Ibáñez Serrador o la de Héroes del Silencio (esta última seguirá abierta hasta el 8 de marzo).

Las salas de exposiciones de la Casa de los Morlanes, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea también mejoraron sus cifras, así como el Museo del Fuego, que contabilizó 33.141 asistentes.

Esta tendencia positiva se ha mantenido en otros centros expositivos de la ciudad como el CaixaForum Zaragoza, que el año pasado batió su récord de visitas con un total de 269.972 personas. Y lo mismo ha sucedido en los grandes museos de Madrid como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen.