La reapertura del Museo Pablo Gargallo de Zaragoza se retrasa hasta final de año

El Museo Pablo Gargallo no reabrirá sus puertas hasta final de año. Así lo ha indicado este martes la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, durante la rueda de prensa en la que ha presentado las cifras de visitas en las salas expositivas de la ciudad. Según había anunciado la propia Fernández en julio del año pasado, la previsión era que el centro de la plaza San Felipe volviera a abrir "en el primer trimestre de 2026", pero finalmente no será así.

El museo, el único monográfico del mundo dedicado al escultor de Maella, lleva cerrado desde el 31 de marzo del año pasado debido a las obras de renovación de sus equipos de climatización. Según ha indicado la consejera este martes, estos trabajos ya han finalizado, pero al parecer se ha aprovechado la ocasión para acometer otras mejoras y "cambiar algunas de las infraestructuras" del centro. "Seguramente no volveremos a tener en los próximos años la oportunidad de actuar, así que hemos aprovechado el cierre para ello", ha explicado Fernández.

Además, el museo prevé renovar parte del discurso expositivo para "mostrarlo de forma diferente". En este sentido, en julio del año pasado ya se indicó que se iba a aprovechar el cierre para integrar nuevos recursos de accesibilidad (como los utilizados en la sala táctil Entre Luces) y para crear "algún espacio interactivo más". Así, el espacio reabrirá con una serie de "novedades museográficas" como la incorporación de documentación original sobre Gargallo.

La renovación de la climatización había sido largamente demandada tanto por los trabajadores como por los visitantes. El cambio de los equipos por otros más eficientes y eficaces permitirá mantener una temperatura estable durante todo el año en el gran patio del museo, el espacio más crítico tanto en verano como en invierno.

El museo alberga 195 piezas del artista, tanto esculturas como dibujos y cartones. La cifra es casi el doble de las que había cuando se inauguró, ya que la familia ha seguido donando en los últimos años. De hecho, el museo se amplió en 2009 ocupando un edificio anexo en la calle Torrenueva y ganando un 40% de espacio.