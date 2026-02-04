El vídeo que muestra a un Juan Aguirre plenamente recuperado antes de reanudar la gira de Amaral

Apenas quedan un días para que Amaral, Eva Amaral y Juan Aguirre, recuperen su gira en Avilés (será el sábado 7 de febrero) después de que una lesión de Juan Aguirre provocara un pequeño parón que obligó a recolocar algunas fechas. Pero ahora sí que parece que no hay vuela atrás.

Si hace unos días, el propio Juan Aguirre compartió un vídeo con sus fans explicando su proceso de recuperación, este miércoles ha despejado todas las dudas (si es que había alguna) con otro vídeo en las redes sociales del grupo en el que se le ve en el estudio madrileño del dúo tocando con destreza y agilidad un trozo de una canción con su guitarra.

"¡Qué ganas de veros!"

Todo acompañado de un mensaje del grupo: "Un poco de Dolce Vita. Qué ganas de veros, Avilés!". Como era previsible, el mensaje ya acumula miles de 'likes' en sus perfiles y son muchos los mensajes de apoyo recibidos en la publicación.

En el comunicado que lanzó el otro día, el artista decía: "El músico acaba de revelar a través de sus redes sociales su estado actual y el periplo duro que ha tenido que pasar: "Como sabéis, el pasado mes de diciembre me rompí. Tuvimos que aplazar el concierto de Donosti y me resultó imposible participar en algunas colaboraciones con amigos y compañeros que teníamos previstas. Me concentré en superar la lesión y recuperarme lo antes posible", comenza el vídeo, que proseguía: "Después vino la segunda fase: Ejercicio físico, entrenamiento, cada día un poco más. Quiero agradecer cada uno de los mensajes de cariño y ánimo recibidos y deciros que estoy deseando volver a tocar en directo. Nos vemos muy pronto en febrero. Gracias por estar ahí. Juan", concluye un esperanzado mensaje que deja claro que la recuperación del guitarrista va por buen camino".