'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' sube el telón del VIII Teatro Rebelde
Este miércoles, 4 de febrero, el Teatro de las Esquinas acogerá la primera sesión de Teatro Rebelde, dedicada a Lorca y las personas desaparecidas de la Guerra Civil
El Teatro de las Esquinas prepara el escenario para el teatro más comprometido, rebelde y transformación. La primera tarde de Teatro Rebelde será este miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas, con el teatro documental de Proyecto 43-2. 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' viaja al fondo de la tierra, donde habitan los desaparecidos y desaparecidas.
Mediante una recreación de las excavaciones del barranco de Viznar, en Granada, la dramaturga vallisoletana, María de Miguel, explora de manera vivaz las exhumaciones que se realizan en el lugar donde se sabe que fue asesinado Federico García Lorca. Sin embargo, no se trata de otra ficción sobre Lorca, mediante la documentación y la colaboración con las instituciones dedicadas a la memoria histórica, el guion revela historias anónimas y dignifica a las víctimas olvidadas de la Guerra Civil.
La pieza pone de relieve tanto el trabajo de los equipos multidisciplinares que exhuman en todo el territorio español, como a todas las personas que fueron asesinadas durante el conflicto bélico, al igual que Federico García Lorca. El trabajo de investigación ha contado con la colaboración de la Universidad de Granada y el espectáculo está apoyado por la Cátedra María Domínguez de memoria democrática de la Universidad de Zaragoza.
Esta es la primera vez que la representación recala en la capital aragonesa y promete no dejar indiferente al público. La dinámica de la obra involucra al espectador directamente en los hechos. Sobre el escenario, Alba Muñoz, Pablo Rodríguez y la propia María San Miguel son el elenco encargado de canalizar la información y las emociones.
Las jornadas de Teatro Rebelde se extenderán hasta el 25 de febrero con otras tres sesiones, además de esta inaugural. El miércoles 11, será el turno de 'Tributo', de La Teta Calva; el miércoles 18, Histrión Teatro presenta 'Dysphoria'; y, finalmente, el 25 de febrero, L'Om Imprebís se pregunta: '¿De dónde venimos?'.
Todas las funciones serán a las 19.00 horas y tienen un precio de entrada de 16 euros en venta anticipada o 18 euros el día de la función. Además, hay la opción de comprar un Bono Ciclo por 52 euros o tener bonificaciones por grupo, por ser Amigos del Teatro o alumnos de la Escuela del teatro.
