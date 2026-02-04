El Gobierno de Aragón ataca a Pedro Sánchez por la Comisión del Bicentenario de Goya: "La regla general es dar la espalda a los derechos culturales de los aragoneses"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España que la comunidad forme parte de la Comisión Nacional para la recuperación de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, anunciada por el Ejecutivo central este martes tras el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa, Olloqui ha recordado que el Ejecutivo aragonés presentó el 16 de abril de 2024 el plan director del bicentenario, “con responsabilidad, planificación y colaboración institucional”, una cooperación que “reiteradamente hemos propuesto y solicitado”, dado que la creación de una comisión nacional era una de las medidas previstas en ese plan.

Ya en ese momento “exigimos al Gobierno de España apostar por la capitalidad aragonesa del bicentenario”, una petición que se reiteró el pasado mes de noviembre en la Conferencia Sectorial de Cultura a la que asistió el ministro.“En diciembre conocimos informaciones preocupantes indicando que el presidente Pedro Sánchez había dado un puntapié al proyecto del bicentenario por considerarlo de poco interés político y nos manifestamos con contundencia al respecto”, ha recordado el director general.

"Sin información oficial"

Este martes, el Consejo de Ministros ha creado la comisión nacional de bicentenario, “pero no hemos tenido ninguna información oficial del Gobierno de España, una ausencia de colaboración intolerable en un proyecto que requiere de colaboración y trabajo en equipo”, ha considerado.

“Solo desde la unidad y la colaboración institucional este proyecto podrá ser un éxito”, ha aseverado, para expresar su “máxima preocupación” ya que “la regla general del Gobierno de España es dar la espalda a los derechos culturales de los aragoneses, como está pasando con las pinturas murales de Sijena”.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, ha enviado este miércoles una carta al Ministerio de Cultura para reclamar la participación del Gobierno de Aragón y de instituciones aragonesas en la comisión. También se solicita conocer el real decreto por el que se crea la comisión antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se ha recordado la necesidad de declarar el acontecimiento del bicentenario de excepcional interés público. Por último, se propone que la presidencia de honor de la comisión nacional recaiga en Sus Majestades los Reyes.

El ministerio le responde que ya está incluido

Fuentes del Ministerio de Cultura han recordado que, tal como se comunicó el martes de forma pública, "el Gobierno de Aragón está incluido en la Comisión, y también se va a colaborar con otras instituciones aragonesas" y aluden a la nota de prensa que decía textualmente: "También asumirá la difusión de su legado en colaboración con las administraciones públicas y organismos del país que quieran sumarse al proyecto, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón".