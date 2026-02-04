Isabel Coixet: "La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera"

'Tres adioses' es la cuarta de sus películas en la que un personaje femenino recibe un diagnóstico médico fatal. ¿Es ese un miedo muy presente en su vida?

Creo que es un miedo que, de una manera u otra, arrastramos todos, ¿no? Pero la verdad es que en la vida real yo no soy nada hipocondriaca. Cuando me hago una prueba o un análisis nunca pienso que vaya a tener algo malo. Eso lo comparto con las protagonistas de mis películas, que tampoco piensan que les vaya a pasar a ellas. No sé, quizá utilizar eso en la ficción es como hacer una especie de exorcismo.

¿No le dio reparo volver a un territorio que, desde otra perspectiva, ya había explorado en películas como 'Mi vida sin mí'?

Sí, totalmente. La propuesta llegó de un productor italiano, que me envió esos cuentos de Michela Murgia que se habían publicado solo dos semanas después de que ella muriese. Mi primera reacción fue decirle: "Mira, yo este tema de la enfermedad ya lo he tocado". Pero él insistió, y al leer los relatos vi que había dos que se podían cruzar y que contenían cosas muy bonitas. Así que empecé a trabajar con un escritor, Enrico Audenino, y nos entendimos muy bien y todo fue muy fluido. Al final, una de las lecciones de la película, si se puede decir así, es que es bueno estar abierto a cosas que de entrada te dan pereza. Yo acabé disfrutando mucho con este proyecto.

La protagonista, Marta, empieza a vivir la vida que realmente quiere vivir después de que una separación y una enfermedad pongan su vida patas arriba. ¿Aprendemos solo a base de catástrofes?

Bueno, hay gente que no aprende ni con catástrofes. Mira a Trump, que casi lo matan y parece que no ha aprendido nada de la vida, sino todo lo contrario. Yo no comparto esta idea de que la enfermedad nos hace mejores personas, pero sí entiendo que de repente una persona que está muy cerrada al mundo, cansada, sin ganas de vivir, puede empezar a ver las cosas de otra manera. Las cosas que Marta aprende son muy sencillas y cotidianas; aquí no se trata de querer ir a nadar con delfines ni nada de eso, sino de descubrir, por ejemplo, que cocinar puede ser muy gratificante.

A ella le cuesta más asumir el final del amor que el final de la vida.

Es alucinante, pero es así. Y eso estaba en el libro, porque es la historia real de Michela Murgia. Tuvo una ruptura con alguien que creía que era el amor de su vida y exactamente 10 días después descubrió que tenía cáncer.

"Incluso los más católicos tienen miedo a morir, y eso me hace pensar mucho. ¿No deberían estar felices?"

Quizá el hecho de ser creyente le ayudó a afrontar esa especie de condena, ¿no?

Para ella su fe era importante, sí. Pero al final no quiso llamar a un sacerdorte, así que... no sé. Michela Murgia era un personaje muy interesante, muy complejo, con muchas contradicciones. Era sarda pero tenía un amor impresionante por Roma y nunca quiso volver a Cerdeña. Y era comunista y católica, que es una dualidad muy italiana. Admiro muchísimo a la gente que tiene fe, pero yo nunca la he tenido. En mi familia éramos ateos y yo he crecido con ese misterio de no saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Pero incluso los más católicos tienen miedo a morir, y eso me hace pensar mucho. Se supone que deberían estar felices, ¿no?

¿Puede ser que en muchos casos el miedo a morir sea en realidad miedo a darnos cuenta de que no hemos sabido vivir?

Seguro que hay mucho de eso. Es que lo estamos haciendo mal todo, porque no tenemos ni idea de cómo hacer las cosas bien. Y, muchas veces, cuando crees que haces las cosas bien, tampoco salen bien. Vivir es jodido porque vivimos con ese gran misterio final de la muerte, que es algo ineludible. La gran paradoja es que vivir es cojonudo. Bueno, si estás en Gaza quizá lo veas de otra manera. Pero vivir está muy bien.

Es muy conmovedora la escena en la que la protagonista afirma que durante toda su vida se ha avergonzado de todo.

Eso vino de una conversación con Alba [Rohrwacher]. A mí ella me parece una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida. La suya no es una belleza superficial, sino que tiene un punto sublime. Pero ella ha crecido en un mundo, el italiano, en el que se valoraba la cosa más sensual y exuberante de Sofia Loren y Gina Lollobrigida y todas esas actrices, y me dijo que siempre se había avergonzado de su físico. Y yo pensaba: "Tú no estás bien, esto es absurdo" [risas]. Que una actriz a la que todos los directores de Europa se la rifan para sus pelis pueda tener esos complejos me impresionó mucho. Al final, Marta no es Michela Murgia. Tiene cosas de ella, claro, pero también tiene cosas de Alba y mías.

Isabel Coixet y Alba Rohrwacher, durante el rodaje de 'Tres adioses' / Greta De Lazzaris

En la película hay un apunte sobre cómo la presión turística transforma las ciudades. A la hora de rodar en exteriores en una ciudad como Roma, ¿le condicionó mucho ese empeño en intentar evitar caer en la mirada del turista?

Me condicionaba mucho el hecho de ser una extranjera. Yo no he vivido nunca en Roma, aunque haya ido muchas veces, y la mía es una mirada ajena que se ha nutrido del cine de Fellini, de Comencini, de Scola, de Monicelli y de Sorrentino. A mí hubo un momento en que eso me angustiaba mucho: íbamos a localizar y estaba todo el rato pensando: "Ay, esto es demasiado turístico o demasiado nosequé". Hasta que me dije: "Voy a sacar las cosas que me gustan y ya está". Hay una librería en Roma que me encanta, que es la librería Cascianelli. Es como una nueva de Ali Babá, llena de tesoros. Y ahí sí me planteé eso: si yo muestro esta librería, que no es de turistas, ¿qué estoy diciendo y qué efecto puede tener? Al final redujimos mucho lo que se había rodado allí. Me pasó algo parecido en la Centrale Montemartini, que es un museo que suele estar vacío porque está en un barrio alejado del centro, y en el restaurante Al Biondo Tevere, donde Pasolini hizo su última cena, que para mí es un lugar mítico. Yo no dejaba de pensar: "¿Voy a contribuir a turistificar este sitio?".

Después de haber rodado tanto en otros lugares y en otras lenguas, ¿se siente también un poco extranjera en la comunidad del cine español?

Yo he hecho una carrera en la que me he sentido bien siendo una extranjera. Quizá lo he llevado un poco al extremo, pero es algo que me ha dado mucha libertad. Y estoy cómoda en ese papel. Me puedo sentir extranjera en todos los sitios y en ninguno. ¿Me convierte eso en una rara avis en el cine español? Sí, pero creo que también lo soy en el cine internacional. Cuando hace dos años me dieron el premio de honor de la Academia Europea de Cine, Agnieszka Holland [que presidía entonces la institución] dijo que había muy pocos cineastas que hubieran rodado en tantas lenguas. Y desde entonces he rodado en dos más.