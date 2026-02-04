La danza, la música, el humor y el circo aragonés se lucen en el Teatro del Mercado
Esta iniciativa de la Escuela de Circo Social de Zaragoza reunirá cinco propuestas artísticas de creación local del 6 al 8 de febrero
El circo, la danza, la música y el humor se irán sucediendo en las tablas del Teatro del Mercado del 6 al 8 de febrero. Se trata de un proyecto organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza y que pone de manifiesto el talento artístico local como un escaparate para nuevas creaciones de la ciudad.
Las cinco propuestas seleccionadas para esta edición destacan por su diversidad, riesgo e investigación artística. La Compañía Fátima Alcántara presentará 'Dualidad', una pieza de danza contemporánea interpretada por Sabina, Pilar y Fátima, que explora la búsqueda del equilibrio entre la razón y la emoción a través del movimiento. Samuel Domingo y Cristina Abad invitarán al público a una carrera espacial en clave absurda, utilizando únicamente el cuerpo y la técnica aérea de la cuerda lisa para narrar la vida de unos astronautas en órbita. “Espacio Reto es ya una cita obligada con la creación. Los artistas locales cuentan con estas fechas para tener listos sus nuevos proyectos, probar nuevas propuestas, fusionar artes escénicas y lanzarse a la piscina en un teatro amigo”, explica Javier Gracia, coordinador de la Escuela de Circo Social de Zaragoza.
Una formación numerosa sobre el escenario
Por primera vez en 'Espacio Reto' participará una formación tan numerosa sobre el escenario. Coro Tortuga, un coro joven formado por un grupo de amigos, aportará una propuesta fresca que explora nuevas formas de utilizar la voz y el cuerpo, cargada de energía colectiva. Olga Leuchtturm llegará con una arriesgada actuación de clown que fusiona el lenguaje del payaso con su experiencia como bailarina, proponiendo un viaje por la historia de la danza desde el humor a través de una particular clase magistral. Cerrando el programa, Inercio Centrípeto presentará un trabajo muy personal fruto de años de investigación, en el que fusiona el mundo del malabar con la videoproyección, creando un espectáculo singular en el que el artista dialoga consigo mismo y con sus diábolos a través de la pantalla.
En esta edición, la gala estará conducida por Dani y Andreu, de la Compañía Seón, conocidos por su combinación de técnica acrobática al más alto nivel y el uso del humor. Además de ejercer como maestros de ceremonias, presentarán un espectáculo propio en la que sorprenderán al público con su particular universo de globos gigantes.
Como es habitual, las sesiones del viernes y el sábado comenzarán a las 20.00 horas, mientras que la del domingo dará inicio a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 12 euros, con bonificación en todas sus sesiones.
