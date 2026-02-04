Literatura, artesanía y creatividad en Los Porches del Audiorama para celebrar San Valentín

El centro comercial Los Porches del Audiorama se consolida este mes de febrero como un espacio de encuentro y de referencia para el comercio local, la literatura, la artesanía y la creatividad en el entorno de la Romareda con la celebración de dos mercados especiales que, además, coinciden con una fecha tan señalada como la de San Valentín y suponen una buena propuesta.

El domingo 8 de febrero, como antesala a la celebración de San Valentín, tendrá lugar Zaramarket Love, un encuentro literario en torno al género romántico de la mano de la Asociación Zaraletras. Asimismo, el domingo 15 de febrero, se desarrollará en los pasillos del centro comercial una nueva edición del emblemático Mercado de Los Porches junto a Hoja de Ruta 80. “Con estas dos citas, Los Porches del Audiorama refuerza su compromiso con la cultura, la literatura y el comercio de proximidad, ofreciendo durante el mes de febrero un plan completo que combina creatividad y ocio en el corazón de Zaragoza”, ha explicado Javier Cuevas, gerente del centro comercial.

Programa de la jornada del Zaramarket Love, el próximo 8 de febrero en Zaragoza / Los Porches del Audiorama

La Asociación Zaraletras continúa su colaboración con Los Porches del Audiorama y da la bienvenida a 2026 con una nueva edición de sus markets temáticos. El domingo 8 de febrero, de 10.00 a 14.30 horas, tendrá lugar Zaramarket Love, un encuentro literario de temática romántica con motivo de San Valentín.

Los visitantes podrán adquirir novelas -fundamentalmente románticas- en los diferentes estands, aunque quienes se acerquen encontrarán también libros de fantasía, terror, thriller, cuentos infantiles, drama y literatura contemporánea. La jornada incluirá además un recital poético con micro abierto, donde cualquier persona podrá compartir poemas, microrrelatos o cuentos.

Asimismo, la creatividad será la gran protagonista. Los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación en diversos talleres de manualidades, donde pintarán postales llenas de color, escribirán cartas cargadas de cariño para sorprender a sus seres queridos y crearán originales adornos inspirados en el amor y el cariño. Unas actividades que invitan a los niños y niñas a crear con el corazón y que convertirán pequeños gestos en grandes recuerdos. Además, durante toda la mañana, el público podrá participar en el Pasaporte Zaramarket, que al completarse con tres sellos, permitirá conseguir un regalo.

Una semana después, el domingo 15 de febrero, Los Porches del Audiorama acogerá una nueva edición del ya tradicional Mercado de los Porches. La muestra, que celebra más de 50 ediciones apostando por la artesanía, el diseño y el comercio con encanto, tendrá lugar de 10.30 a 14.30 horas. Este mercado reunirá a más de una veintena de artesanos, diseñadores, ilustradores y comercios locales en el centro comercial de la Romareda.

Como es habitual, el Mercado de los Porches contará con actividades y talleres, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar en familia y apoyar el talento creativo local.