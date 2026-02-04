Los empresarios taurinos españoles critican con dureza el concurso de la plaza de Zaragoza: "Es inaceptable"

La Asociación Nacional de Empresarios Españoles (ANOET), una vez revisado el pliego de la plaza de toros de Zaragoza al detalle, y tras la reunión de Junta Directiva, considera inaceptable que exija a las empresas que decidan concursar compromisos con toreros y ganaderías que actuarán en la feria y que pueden vulnerar y distorsionar la libre competencia, así como definir la fecha exacta en la que lo hará cada uno de ellos.

Para ANOET se trata de una medida que limita la libertad de los empresarios a la hora de programar una feria y que impide incluir las novedades de la temporada, ya que obliga a cerrar los carteles de las ferias de San Jorge y El Pilar a mitad del mes de febrero. Consideramos que esta exigencia del pliego, que es causa de rescisión del contrato, hipoteca a la empresa para toda la temporada, pudiendo llegar a perjudicar los derechos de los espectadores.

"Existen otras fórmulas"

Por otra parte, ANOET estima que existen otras fórmulas para valorar a las empresas distintas al canon económico al alza y sin límite -como consta en el pliego-, una medida que convierte estos procesos de adjudicación de las plazas en auténticas subastas. En este sentido, insta a la Diputación de Zaragoza a adoptar alguna otra fórmula que realmente beneficie a la tauromaquia y preserve el futuro de la plaza.

Para ello, ANOET se pone a disposición de la Diputación de Zaragoza con el fin de mantener una reunión que sirva para aclarar los puntos que entendemos que distorsionan la legalidad vigente.