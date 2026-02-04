Luis Zueco presenta 'El juicio': "El arte es muy poderoso y sirve para mover conciencias, que es lo que intentó Goya"

¿Qué se juzga en este libro, a Goya, al Antiguo Régimen, al arte…?

Pues se juzga todo un poco, de ahí el nombre del título. Por un lado, no se llega a juzgar, pero sí que sabemos que la Inquisición investigó a Francisco de Goya por ‘Los caprichos’. Luego tenemos el juicio que hace Goya a la sociedad porque, como buen ilustrado, ve los males, los abusos y la injusticia que hay en la sociedad de la época; los denuncia a través de ‘Los caprichos’, y se lo juega todo. Ahí es donde empieza el misterio de la novela. Y luego la novela también explica qué es el arte, que es una pregunta muy compleja, qué poder tienen las artes.

Lo ambienta en el Madrid cortesano del finales del XVIII ¿Qué ofrece ese marco?

Claro, estamos en el Madrid de corte, en el que Goya es pintor de cámara y al que llega la protagonista de la novela, que es Angélica, un Madrid donde es muy complejo progresar, sobre todo si no tienes contactos. Y ella encuentra que la mejor manera de progresar es si consigue que Goya la retrate, porque realmente todo el mundo se peleaba por un retrato de Francisco de Goya. Es el Madrid de las sombras, si miras hacia arriba ves las fachadas de los grandes palacios y la riqueza, pero si miras hacia abajo lo que ves es la pobreza y esa desigualdad brutal de la época. Goya tiene la capacidad de por el día mirar hacia arriba y ver la corte, y por la noche bajar la vista y ver toda la desigualdad y tomar partido porque quiere una España mejor.

Y Goya se movía en esa ambivalencia, unas profundas convicciones liberales y un avanzado como pintor, pero protegido por la monarquía y la sociedad aristocrática.

Goya es muy brillante, no solo en el arte sino también en las relaciones sociales, él está con los grandes de España, los retrata y tiene una relación muy cercana a pesar de estar sordo. Goya puede hablar tanto con el pueblo llano, porque es de un origen humilde en Fuendetodos, pero se está codeando con el rey. Goya es capaz de todo. Es una persona muy inteligente y en la novela se refleja: de repente, está con Godoy y acto seguido con un personaje muy humilde y sabe hablar a ambos.

Luis Zueco con su nuevo libro 'El juicio' / Laura Trives

Uno de los puntos nucleares del libro es el poder trasformador del arte, cómo cambia el concepto de arte en ese momento, de la belleza a nuevas categorías estéticas. ¿Sigue teniendo el mismo poder el arte, los artistas? ¿Siguen manteniendo la influencia que tenían hace dos siglos?

En la novela aparece una parte del discurso que hace Goya a finales del XVIII para la Real Academia, de la que él es profesor, y hace una defensa de la libertad del artista. Goya es un precursor en esto y también, hasta esta época los cánones se medían en función de la belleza, Goya demuestra que hay otros lenguajes, que no todo es la belleza. El arte va cambiando, tiene que innovar, tiene que evolucionar en cada época y tiene que adaptarse a la cultura desde el momento en que vive. El arte es muy poderoso y también sirve para promover grandes cambios o mover conciencias, que es lo que intentó Francisco de Goya.

‘Los caprichos’ son una suerte de sátira gráfica de la sociedad española, rompe moldes en el momento y se persigue su publicación por una figura anacrónica como la Inquisición.

Lo primero que tiene en cuenta es una serie de ochenta estampas, no se hacen para que tú las cuelgues luego en tu casa por separado, que es lo que se hace en los museos. ‘Los caprichos’ son algo más que una sátira, es algo mucho más complejo. Se necesita tiempo para asimilar lo que es la estampa con la frase debajo que interviene en el mismo diálogo. Entonces también es un proceso intelectual, en el que dependiendo de tu cultura o la mía vamos a ver cosas distintas. Es algo muy innovador. Luego, sabemos que la Inquisición estuvo detrás de él en varios momentos porque Goya ataca a todo; en la novela se juega con que quiere demostrar que tiene todavía poder, Goya es un personaje célebre y eso influye en que la Inquisición le ponga la diana

En todo este proceso, ¿se entiende Goya sin Aragón?

La novela ocurre en Madrid, pero hay muchos recuerdos, se habla mucho de Fuendetodos y de Zaragoza. Salen más aragoneses y es importante poner en valor la importancia que tenía Aragón en esta época; aparece mucho Martín Zapater, los Azara, los Bayeu que son artistas muy importantes desde la época, y también aparece mucho la mujer de Goya, Josefa Bayeu que yo quería reivindicar su figura. Hay mucha presencia aragonesa y la novela, por supuesto, quiere reivindicar la figura de Goya como aragonés.

"Su faceta de obra gráfica es muy actual, desgraciadamente. Eso es lo bueno de Goya, que es muy universal, pero, sobre todo, que sigue siendo moderno" Luis Zueco — Autor de 'El juicio. La Inquisición contra Goya'

¿Cree que Goya en una figura universal bien tratada y reivindicada en la actualidad?

Es una persona hiperconocida, en el exterior tiene su obra en todos los museos importantes. Y no olvidemos que en el Prado, el museo más importante de España, la obra principal es de Goya; cuando entras a la gran galería del Prado, donde te lleva todo el discurso de la galería es a ‘La familia de Carlos IV’, y tienes a Goya por todo el museo. No solo en el Prado, también en el Museo de Bellas Artes, en Zaragoza con la Fundación Ibercaja… Lo que pasa es que Goya da para muchísimo más, estamos hablando de una de las figuras del mundo del arte más trascendentales. Además, en la novela, se reivindica mucho su faceta de obra gráfica, que es muy innovadora para la época, que tenemos los originales que grabó Goya y que es muy actual, desgraciadamente. Eso es lo bueno de Goya, que es muy universal, pero, sobre todo, que sigue siendo moderno.