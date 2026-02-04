El Polifonik Sound desvela su cartel de artistas por día

PolifoniK Sound ha anunciado su esperado cartel por días con los conciertos de Love of Lesbian y Delafé y las Flores Azules como cabezas de cartel el viernes 3 de julio y los grupos Ultraligera y Mujeres el sábado 4. La XVII edición del Festival PolifoniK Sound 2026 tendrá lugar en Barbastro (Huesca) los días 2, 3 y 4 de julio y se trata de una de las citas más esperadas del verano por el público indie.

Tras la fiesta de bienvenida abierta al público del jueves 2 -para la que todavía hay artistas por confirmar-, el Festival PolifoniK Sound comenzará de forma oficial el viernes 3 de julio. Además de Love of Lesbian y Delafé y las flores azules, en el Recinto Ferial de Barbastro actuarán Joe Crepúsculo, El diablo de Shanghai, Error 97, BITA y los británicos The Slates. En Bodega LAUS, uno de los momentos más especiales para los fieles polifónikos, tendrá lugar el concierto de Los Flamingos al atardecer.

El sábado 4 de julio, por su parte, será el turno de Ultraligera, Mujeres, Modelo, Los Invaders, Eighty Eight Miles, Volavent, Lady Banana, Muñeca Rusa, Arrecí0, Hostia Pedagógica y Jota Pop. La programación completa de Djs y de actividades paralelas se anunciará próximamente.

Venta de abonos "a buen ritmo"

A cinco meses del festival, la venta de abonos de fin de semana va "a buen ritmo" con casi 2.000 vendidos y agotándose todos los lotes de entradas anticipadas que se han puesto a la venta hasta ahora. Las entradas de día para viernes y sábado ya están disponibles a un precio especial de lanzamiento de 35 euros. Como novedad, este año también se pueden adquirir entradas de día VIP con un precio por tiempo limitado de 45€. En cuanto a los abonos normal y VIP los precios actualizados son de 60 euros y 75 euros respectivamente.

Invaders, durante su actuación en la pasada edición del Polifonik Sound / Jal Lux

Por otro lado, con el fin de destacar como punto de encuentro social y cultural para todas las edades, PolifoniK Sound continuará con su espacio PolifoniK Kids donde los más pequeños serán protagonistas y podrán disfrutar de conciertos y actividades. La entrada para menores de 8 años es gratuita y los abonos para niños de hasta 15 años tienen un precio de 10€. Asimismo, tras el éxito del año pasado, en esta edición se vuelven a ofrecer abonos especiales para mayores de 65 años a un precio reducido de 30€.

Ni macro ni micro: PolifoniK Sound

Un año más, y ya van 17 ediciones desde 2008, PolifoniK Sound vuelve destacar por su programación de calidad en la que combina grandes nombres nacionales, bandas internacionales y una interesante selección de la escena musical emergente, con énfasis en el talento aragonés. Todo un reto teniendo en cuenta las dificultades que presenta el panorama actual de los festivales en nuestro país, especialmente para formatos como el del PolifoniK Sound, que son una apuesta de aforo medio que reivindica el papel de la música como vehículo de vertebración del territorio fuera de las capitales de provincia.

En este sentido, PolifoniK Sound espera recibir en Barbastro a asistentes de todos los puntos de la península y ya está trabajando en ofrecer una red de alojamientos recomendados y rutas de autobús por toda la comarca del Somontano.