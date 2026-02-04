Un divulgador con más de 300.000 seguidores desvela los 'secretos' del acueducto "más desconocido" de Aragón

Un 'youtuber' y divulgador de historia antigua y de la historia de Roma con más de 300.000 seguidores en su canal, acaba de detener su mirada en uno de los yacimientos con más renombre de Aragón pero cuyo acueducto es, en realidad, a su juicio "un enorme desconocido. Todo el mundo conoce una serie de pilonas y algún otro elemento pero...", empieza su exposición el divulgador.

Isaac Moreno Gallo es el autor del vídeo de más de media hora en el que trata sobre la magnitud del acueducto para "tratar de hacer una exposición completa de los restos para la interpretación correcta de este acueducto de esta ciudad que tuvo agua abundante porque había unas termas no pequeñas, aunque aún hay mucha ciudad sin excavar", expone.

Una referencia en España

El acueducto al que se refiere el 'youtuber' es el del yacimiento de Los Bañales, ubicado en el término municipal de Uncastillo, que constituye uno de los elementos más destacados del lugar. Se trata de una obra, que a pesar de su aparente tosquedad es una referencia entre los acueductos romanos en España debido a su sistema constructivo.

Se extiende desde Puy Foradado —cerro de sugerente nombre que según la tradición se debe a que estuvo perforado para el paso del agua— salvando una pequeña depresión de unos 350 m, apoyándose en una cresta rocosa, en parte elevado sobre pilares y en otros puntos por un canal tallado en la propia roca ('specus'), para acceder a la ciudad de Los Bañales en algún punto aún por determinar.

De esta parte elevada del acueducto se conservan 32 de los más de 70 pilares que se supone que debió tener, construidos con sillares de arenisca de la zona, en número y grosor variable en cada pilar, dependiendo de la altura necesaria, colocados en seco uno sobre otro e ingeniosamente apoyados sobre el estrato de areniscas que aflora en la zona y en el que se labraron las cajas de cimentación necesarias para el equilibrado de cada pilar sobre el terreno.