Zaragoza conmemora el 25 aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial: este es el programa

Zaragoza conmemora este año el 25 aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la Unesco y, con motivo de la efeméride, el Ayuntamiento, en colaboración con la ONU del Turismo, ha organizado un foro internacional que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en la capital aragonesa.

Será en los tres monumentos más representativos del arte mudéjar de la ciudad como son la catedral de la Seo, el Palacio de la Aljafería y la iglesia de San Pablo, donde este miércoles la consejera de Turismo, Sara Fernández, ha presentado el programa de este evento, que será el primero de una serie de actividades culturales y turísticas que se celebrarán a lo largo de este año.

Historia de una declaración

Fue en 2001 cuando la Unesco los declaró Patrimonio Mundial, ensalzando el valor de cada una de estas tres joyas arquitectónicas. El muro exterior de la parroquieta de San Miguel Arcángel, anexa a la catedral de la Seo, está considerada una de las obras cumbre del mudéjar aragonés, al igual que el Palacio de la Aljafería, una de las cimas del arte hispanomulsumán, junto a la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Conocida como la tercera catedral de Zaragoza y construida en el siglo XIV, la iglesia de San Pablo es el único conjunto arquitectónico de Zaragoza declarado en su totalidad Patrimonio Mundial por la Unesco.

Con el título 'Patrimonio mundial y turismo: una unión imbatible', este foro forma parte de la programación oficial de ONU Turismo para el año 2026, lo que refuerza la "proyección internacional de Zaragoza y su posicionamiento como ciudad comprometida con un modelo de turismo basado en la cultura, la conservación del patrimonio y la sostenibilidad". La inclusión del encuentro en esta agenda internacional sitúa a Zaragoza como espacio de referencia para el debate global sobre los destinos patrimoniales.

"Afrontamos un año clave para la proyección cultural y turística y este foro es una de las grandes citas de la programación, un encuentro internacional que sitúa a nuestra ciudad en el centro del debate sobre patrimonio, cultura y turismo sostenible", ha manifestado Fernández, quien ha estado acompañada por el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García, y Jordi Treserras, consultor de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible de Unesco y de la Organización de Estados Iberoamericanos.

El programa se articula en torno a tres espacios de reflexión. La primera sesión abordará las relaciones entre patrimonio, cultura y turismo, analizando cómo estos ámbitos se refuerzan mutuamente cuando se gestionan desde una visión estratégica. El segundo bloque se centrará en experiencias y buenas prácticas en la gestión de destinos turísticos con patrimonio mundial.

El foro contará con la participación de representantes de ONU Turismo, Turespaña, el Ministerio de Cultura, expertos internacionales en patrimonio mundial, universidades y agentes culturales, así como ciudades invitadas como Ámsterdam, Colonia, Madrid, Sevilla, Zagreb, Linz, Matera, Valencia o Granada, entre otras, favoreciendo el intercambio de conocimiento y experiencias a escala internacional.

El programa completo

12 de marzo

Iglesia de San Pablo 10.00 horas.

Acto institucional de inauguración del Foro en la Catedral del Salvador (La Seo)

Intervienen: • Presidente o representante del Gobierno de Aragón

• Alcaldesa o representante del Ayuntamiento de Zaragoza

• Arzobispo de Zaragoza • Director General de Turespaña

• Representante de ONU Turismo 10.30 horas.

Visita guiada a la Catedral del Salvador. Popularmente llamada La Seo, es una de las dos catedrales metropolitanas de Zaragoza, junto a la Catedral Basílica del Pilar. Destaca por ser un ecléctico conjunto de estilos, que va desde el Románico hasta el Neoclásico. Anexa a la catedral se encuentra la Parroquieta de San Miguel Arcángel, su muro exterior está considerado como una de las obras cumbre del Mudéjar aragonés; fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001.

11.00 horas. Pausa café

11.30 horas. Primera sesión. 'Patrimonio, cultura y turismo: Relaciones e interacciones'. Sede: Alma Mater Museum Ubicado en el Palacio Arzobispal, este Museo muestra la historia de la Archidiócesis de Zaragoza, cuyos orígenes se remontan al siglo I (d.C). Entre sus piezas destaca un retrato del arzobispo Company que Goya realizó en 1800.

Intervienen:

• Representante de ONU Turismo

• Miguel Sanz. Director General de Turespaña

• Jordi Treserras. Profesor asociado de gestión del patrimonio y turismo cultural en la Universidad de Barcelona

Ciudades invitadas: Linz, Zagreb, Sevilla y Burgos

13.30 horas Cóctel en El Palacio Arzobispal.

16.30 horas. Segunda sesión. 'Patrimonio mundial y gestión del destino turístico'. Experiencias y buenas prácticas. Sede: Palacio de La Aljafería.

Intervienen:

• Laura De Miguel. Jefa del Servicio de Patrimonio Mundial. Ministerio de Cultura. Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico. • Kerstin Manz. Experta UNESCO en Patrimonio Mundial Ciudades invitadas: Colonia, Amsterdam, Madrid y Gijón. 18.30 horas. Visita guiada al Palacio de La Aljafería Considerado una de las cimas del arte hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, es el palacio islámico situado más al norte de Europa, además de ser el más lujoso y mejor conservado de la época de Taifas.

19.30 horas. Tiempo libre.

21.00 horas. Cena.

13 de marzo

10.00 horas. 3ª sesión. 'Retos y desafíos de los destinos turísticos patrimoniales'. Taller de creación colectiva. Sede: Iglesia de San Pablo

Intervienen:

• Mar de Miguel. Vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid (AEHM).

• Fabio Palma. Director European Institute of Innovation and Technology (EIT) Culture and Creativity del Sudoeste europeo.

• Ascensión Hernández. Catedrática del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

Ciudades invitadas: Matera, Cosiche, Valencia y Granada

12.00 horas. Presentación de las no-conclusiones del evento y acto de clausura.

12.15 horas. Cierre musical a cargo de Carlos González, organista titular de San Pablo

12.30 horas. Visita guiada a la iglesia de San Pablo.