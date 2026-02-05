Más de 124.000 personas visitaron las exposiciones organizadas por la Diputación de Zaragoza en 2025

Las exposiciones organizadas por la Diputación de Zaragoza a lo largo del año pasado recibieron un total de 124.924 visitas. Los espacios culturales del palacio de Sástago, la sala Ignacio Zuloaga y el Museo del Grabado de Fuendetodos, el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea y la Sala 4º Espacio albergaron doce muestras de diferente temática que han despertado gran interés.

La diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza ha valorado muy positivamente el balance de visitantes. "Confirma que la oferta expositiva ha tenido muy buena acogida así como el acierto de una programación pensada para acercar la cultura a toda la ciudadanía" y ha destacado la calidad y diversidad de una programación completa y atractiva que ha respondido a todas las demandas y sensibilidades.

"El compromiso de esta institución con la cultura es firme, situando a las exposiciones como un eje fundamental para la difusión cultural en el territorio", ha explicado Lázaro, quien ha avanzado que "vamos a continuar trabajando en esta línea, apostando por una programación ambiciosa y cuidada, para convertir nuestros espacios expositivos en lugares de encuentro y disfrute cultural".

En total fueron doce las exposiciones que se mostraron en los cuatro espacios expositivos de la Diputación de Zaragoza, con temas diferentes, encaminados a ofrecer una variedad que guste a públicos diversos. Las disciplinas artísticas que se han ofrecido abarcan desde grabados y pinturas hasta fotografías o litografías.

El palacio de Sástago es el espacio por donde más público ha pasado, con un total de 105.362 visitantes. La exposición que más público ha congregado es 'El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. 600 años desde su fundación', que concluyó 2025 con un total de 48.843 visitantes que conocieron la exposición desde el 3 de octubre hasta el 31 de diciembre. La misma continua hasta el 30 de marzo de este año.

En el palacio de Sástago se expuso también 'La mujer en Japón. Cuatro siglos de Ukiyo-e y shin-hanga', desde el 3 de octubre de 2024 hasta el 2 de febrero de 2025 y que fue visitada por 17.688 personas así como “Diseño y arte del siglo XX”, del 26 de marzo al 1 de junio con 29.194 visitantes.

El XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, que se expuso durante los meses estivales, en concreto del 3 de julio al 24 de agosto, congregó a 9.637 personas.

La Diputación de Zaragoza dispone también de otro espacio expositivo en el centro de la capital zaragozana, junto al palacio de Sástago. Es el denominado 4.º Espacio. En 2025 albergó la exposición 'Vientos del pueblo' que en total visitaron 1.558 personas.

Espacios expositivos en la provincia

Por la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos y el Museo del Grabado pasaron en 2025 un total de 15.486 visitantes para conocer alguna de las 5 exposiciones que allí se mostraron y que fueron: 'Goya y la estampa japonesa de la época', 'Jorge Castillo', 'Disparates de Fuendetodos', 'Lita Cabelut en Fuendetodos' y 'Fortuny y Goya'.

Además, el centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros contó con más 2.500 visitantes que conocieron alguna de las dos exposiciones: 'Otra mirada. Fotografías de Zaragoza' y 'Sergio Aragón. Grabados'.