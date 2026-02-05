La aragonesa que reinventa los 'hits' de Bad Bunny y Aitana
La artista acaba de publicar su nuevo EP, 'Recreo', donde convierte canciones famosas en temas propios
Elem lanza 'Recreo', su nuevo EP de 'covers' en el que convierte la reinterpretación de grandes 'hits' en canciones propias. Tras adelantar a finales del año pasado sus versiones de 'La salvación' de Arde Bogotá y de 'Laura no está' de Nek, ahora la artista deslumbra llevando a un nuevo terreno dos de los mayores éxitos globales de 2025, 'DTMF' de Bad Bunny y 'Superestrella' de Aitana. Este nuevo trabajo, editado a través del sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales.
En su versión del éxito de Bad Bunny, que acaba de hacer historia logrando el Premio Grammy al Mejor Disco del Año a pocos días de protagonizar el 'halftime' de la Superbowl, Elem sacude el tema hacia el pop electrónico y el indie dance, manteniendo la emoción y elevándolo hacia una nueva dimensión. En el caso de la canción más viral de Aitana, hay un giro sorprendente en el que esta historia de amor ralentiza su tempo sin perder un ápice de diversión.
'La salvación' y 'Laura no está'
La interpretación minimalista e hipnótica de 'La salvación' a piano, sintetizador y voz pone de relieve la profundidad de la letra de este himno de amor que catapultó a los murcianos Arde Bogotá. Por último, en el mayor éxito del italiano Nek de finales de los 90, Elem pisa el acelerador en una versión frenética que ensalza los sentimientos de pérdida y de vacío que quedan cuando alguien importante desaparece de tu vida.
Todas estas canciones se convierten así en un juego sin prejuicios de Elem, alter ego de la intérprete, cantante y compositora zaragozana Laura Cebrián, que recientemente anunció que ofrecerá un concierto único para presentarlo en Madrid en el que también sonarán en directo otros temas propios de su discografía. Será el viernes 20 de febrero en la sala Cadavra y las entradas ya están a la venta en Universe.
'Recreo' de Elem, editado a través de Vanana Records, ha sido producido, mezclado y masterizado por Pau Paredes y la portada del EP es obra de Alba González.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años
- Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF