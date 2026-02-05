Bunbury anuncia una nueva gira que terminará en Zaragoza: cuándo y dónde comprar las entradas

Al final sí que ha sorprendido a sus fans y de qué manera Enrique Bunbury después de que hace unos días los citará para este 5 de febrero para un nuevo anuncio. Todo el mundo había dado por supuesto que sería el lanzamiento de un nuevo 'single' y así ha sido. Pero, además, el aragonés se guardaba un as bajo la manga que ha revolucionado a sus seguidores. Habrá nueva gira este 2026 y su parada final será Zaragoza. Casi nada.

'Creer que se puede creer' es el tercer adelanto del nuevo álbum de Enrique Bunbury, 'De un siglo anterior', cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril. Sí, porque Bunbury también ha revelado el nombre del disco y su fecha de lanzamiento. Esta última canción que ha visto la luz este jueves es un tema en el que que se reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo y en el camino elegido, la búsqueda de un sentido, frente a la incertidumbre. "Reconociendo la independencia de tu misión, reivindica la curiosidad y el aprendizaje para avanzar sin renunciar a uno mismo, aceptando todas sus consecuencias", explican. Los ritmos latinos se hermanan con la electricidad de las guitarras, encontrándose, jugando y cohabitando un mismo territorio.

'De un siglo anterior' fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025, en el Desierto de los Leones, México, con músicos de todo el continente latinoamericano y de España. Para el videoclip, vuelve a contar con el talento de la joven Laura G. Escribano, utilizando distintas cámaras vintage y proyecciones, con un final abierto a distintas interpretaciones.

'Nuevas Mutacions Tour'

Pero, además, el cantante, productor y compositor, ha anunciado las fechas del 'Nuevas Mutaciones Tour 2026', que se desarrollará entre América y España. Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su cancionero con una magnífica banda de diez músicos que "promete muchas sorpresas" y a la que se incorpora José Miguel Pérez Sagaste, el saxofonista de las Cinco Villas que ha sido escudero de Joaquín Sabina hasta su retirada. Junto a él, estarán Robert Castellanos (bajo), Ana Belén Estaje (violín), Ramón Gacías (batería), Javier García-Vega (trombón y guitarra española), Luismi Huracán (percusiones), Jordi Mena (guitarras), Jorge Rebe Rebenaque (piano y hammond); y Álvaro Suite (guitarra y coros). Por lo tanto, no estará Rafa Domínguez.

La gira comenzará en octubre en América, concretamente en Puebla el 10 de octubre y continuará por Ciudad de México (12 y 15 de octubre), Guadalajara (21 de octubre), San José (26 de octubre), Bogotá (29 de octubre), Buenos Aires (4 de noviembre), Lima (7 de noviembre), Santiago de Chile (9 de noviembre), Nueva York (12 y 14 de noviembre), Highland (17 de noviembre) y Los Ángeles (21 de noviembre). Después aterrizará en España donde pasará por Madrid (4 de diciembre) y Valencia (7 de diciembre) antes de concluir su gira en Zaragoza (previsiblemente en el Príncipe Felipe) el 12 de diciembre.

Las entradas para los tres conciertos en España saldrán a la venta este viernes a partir de las 10.00 horas en Ticketmaster.