El Monegros Desert Festival desvela más de 90 nombres de su cartel con ya casi 15.000 entradas vendidas a ciegas: "Es supervivencia y libertad"

No es que sea lo de menos, porque, obviamente, es la apuesta musical que atronará en el desierto de los Monegros durante casi 24 horas el próximo 25 de julio (y parte del 26, claro). Y el festival, el Monegros Desert, acaba de anunciar sus primeros 90 nombres de la edición de este año que llegan, por eso de lo que decíamos, con casi 15.000 emntradas ya vendidas. Es el tirón de un festival cuya experiencia vende por el simple hecho de vivirla.

"Porque en el desierto siempre vuelves a ser feliz...". Con este lema ha lanzando el festival auspiciado por la familia Arnau la primera tanda de artistas que actuarán ("aún faltan bombas", amenazan) en 10 escenarios para hacer vibrar a 50.000 almas de más de 80 países.

"Cada año el reto es mayor porque Monegros no es solo música, es una experiencia de supervivencia y libertad. Para 2026 hemos diseñado un 'line-up' que respeta mucho nuestras raíces, pero dialoga con lo que está ocurriendo ahora mismo en la escena electrónica a nivel mundial. Queremos que, durante 22 horas, el desierto se convierta en una ciudad con vida propia", aseguran Juan y Cruz Arnau, los artífices de esta pequeña gran locura.

La propuesta artística para 2026 equilibra la veteranía de figuras que han definido la electrónica global con los nuevos fenómenos. Así, en esta primera lista destacan nombres como Richie Hawtin, Amelie Lens o Paco Osuna, pero también otros de sonidos más contundentes como Klangkuenstler, Indira Paganotto y Fatima Hajji. Y qué decir de Fantasm, Héctor Oaks, Adrián Mills y Brutalismus 3000.

Escenario Outworld

La gran joya de la corona será Outworld. Monegros será el único festival del mundo en contar con este escenario, ofreciendo una experiencia 360º con capacidad para 20.000 personas. En este imponente espacio pincharán más de 12 artistas internacionales que todavía están por desvelar, prometiendo una producción audiovisual sin precedentes.

El cartel de los primeros artistas confirmados en el Monegros Desert. / EL PERIÓDICO

Asimismo, se suman propuestas que están marcando el pulso del techno contemporáneo. 240 KM/H irrumpe en el desierto con su formato Face to Face, un choque frontal entre artistas que eleva la tensión y la energía a niveles físicos. Unreal, referente absoluto del techno industrial y oscuro nacido en Alemania, aterriza por segunda vez con una puesta en escena inmersiva creada para envolver por completo al público.

Por su parte, la colaboración con Awakenings trae de nuevo al desierto su sello de calidad y una producción de primer nivel que replica la esencia de sus icónicos eventos en Holanda. Y, Artcore, el proyecto liderado por Indira Paganotto, lleva al desierto su visión de psytechno, una fusión hipnótica y de alto voltaje que se ha consolidado como uno de los lenguajes más reconocibles de la escena actual.

Las entradas ya han activado su tramo 4 a un precio de 76,58 euros en la propia web del festival.