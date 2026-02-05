La Escuela de Teatro del Ayuntamiento de Zaragoza interpretará 'La ópera de los tres centavos' en el Teatro Principal
El coliseo zaragozano acoge esta producción de la Escuela Municipal de Teatro, el martes 10 y el miércoles 11 de febrero, a las 20.00 horas dentro del Programa de Actividades Educativas para escolares
Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro tendrán la próxima semana la oportunidad de interpretar en el escenario de referencia en Zaragoza, el Teatro Principal. Se subirán a las tablas con la obra 'La ópera de los tres centavos' el próximo martes 10 de febrero y el 11, a partir de las 20.00 horas.
El espectáculo corresponde al primer taller del alumnado de tercer curso de la Escuela Municipal de Teatro, que en esta ocasión afronta la adaptación de 'La ópera de los tres centavos', la célebre obra de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill y bajo la dirección de Paco Formento, profesor de interpretación de la EMT. Se trata de una apuesta pedagógica y artística ambiciosa, que permite a los estudiantes trabajar un texto fundamental del teatro contemporáneo desde una mirada crítica y actual.
Ambientada en los bajos fondos de un Londres ficticio, la obra es una mordaz sátira social que narra el ascenso y la caída de Mackie Navaja, un carismático criminal que se mueve entre ladrones, mendigos y autoridades corruptas. Fiel al teatro épico brechtiano, la obra interpela al espectador desde el distanciamiento crítico, utilizando el humor ácido para denunciar las contradicciones del capitalismo, la hipocresía social y la mercantilización de la miseria.
La concejal de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha añadido que "la obra se oferta al alumnado de centros educativos de nuestra ciudad, previo acuerdo con los mismos, dentro de la actividad Vamos al Teatro, dirigida a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos". En este marco, se están realizando funciones escolares los días 2, 3, 4 y 5 de febrero en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.
Uno de los elementos más destacados de esta producción es la interpretación musical en directo, a cargo de profesorado del Conservatorio Municipal Elemental de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza, que conforman una banda de quince músicos. Esta colaboración intercentros refuerza el carácter transversal de la formación artística municipal y pone en valor el trabajo conjunto de los profesionales de la enseñanza musical y escénica de Zaragoza.
La música de Kurt Weill, esencial para el impacto de la obra, combina cabaret berlinés, jazz y canción popular, creando un lenguaje sonoro accesible y profundamente irónico. Las canciones actúan como comentario crítico de la acción, subrayando y cuestionando el relato y convirtiendo cada número musical en una reflexión sobre el poder, el dinero y la violencia estructural de la sociedad moderna.
La propuesta escénica está enmarcada en el Programa de Actividades Educativas para Escolares, una iniciativa municipal consolidada que conecta la formación artística con la exhibición profesional, ofreciendo al alumnado una experiencia real de creación y exhibición teatral en los principales escenarios de la ciudad.
