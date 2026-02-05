La luz de Aragón a través del objetivo de Fernando Alvira Lizano ilumina el Palacio de Montemuzo

Un total de 76 fotografías conforman esta muestra retrospectiva de la trayectoria de Fernando Alvira Lizano, quien a modo de cazador al acecho consiguió plasmar el momento perfecto de luz sobre el paisaje aragonés y eso es lo que se puede ver ahora en 'Luz de Aragón. Fernando Alvira Lizano'. La exposición podrá visitarse en la sala de exposiciones del Palacio de Montemuzo hasta el 12 de abril.

Desde el Pirineo y hasta la serranía de Teruel, Alvira Lizano recorrió cada rincón de las tres provincias aragonesas para darles, a todos y cada uno de ellos, el mismo trato fotográfico. Según ha explicado Rubén Castells, jefe de la Unidad de Museos del Ayuntamiento de Zaragoza, en la presentación del espacio expositivo, "son paisajes centrados en Aragón, a los que aplica una mirada con mucho cariño e identidad a lo que está fotografiando".

Precisamente, ese cariño le hacía aplicar su "mirada de artista" a cada fotografía, con independencia de que fuese un encargo o parte de su archivo personal. Castells también ha destacado el juego pictórico de las fotografías que pueden llegar, incluso, a engañar al ojo de quien las observa.

Perfeccionismo y cariño aplicado al territorio

El conocimiento del territorio que inmortalizaba y la sensibilidad artística se aúnan en "uno de los mejores fotógrafos aragoneses del siglo XX", tal y como ha remarcado el vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Fernando Alvira Banzo. El representante de la institución también ha lamentado el fallecimiento de Alvira Lizano en enero de 2025, ya que no pudieron nombrarlo académico: "Nos faltaron dos semanas". Por ello, apunta a la importancia de esta exposición como legado y homenaje.

Las piezas expuestas se han seleccionado de entre un total de 180 que el propio fotógrafo eligió e imprimió. "Tenía la ilusión de hacer esta exposición", ha explicado Jara Alvira Franco, comisaria de la exposición, junto a Miguel Ángel Alvira Juan, e hija de Fernando Alvira Lizano. La comisaria ha detallado que se trata de un recorrido por "un día completo en el territorio", en el que se pueden observar los cambios de luz según transcurre la jornada. Varias décadas de trabajo que se condensan en las paredes del Palacio de Montemuzo.

Las fotografías de Fernando Alvira Lizano sobre las paredes del Palacio de Montemuzo / Jaime Galindo

Tres salas se reparten las obras. La primera, 'Atmósfera', se centra en el paisaje y los colores de la naturaleza, en la belleza de lumínica de cada punto de Aragón, ya sea un Tiermas cuasi marítimo o la sierra de Alcubierre. La segunda parte es la de 'Territorio habitado', conformada en su mayor parte por encargos que realizaba para difundir el territorio; aquí también se explica su forma de trabajar: "Comprendía el territorio antes de hacer la foto y trataba con mucha sensibilidad cualquier lugar, icónico o no icónico", ha subrayado Alvira Franco. El paseo termina en la tercera sala, la más íntima, la que se recrea en los detalles y las texturas, fotografías que juegan en blanco y negro "que le encantaba" para dar organicidad al paisaje, convertir en formas que fluyen.

Noticias relacionadas

De las 77 imágenes, una de ellas es un autorretrato de Fernando Alvira Lizano, en blanco y negro, en la que el fotógrafo y su cámara se funden con el paisaje montañoso y nevado del fondo. Esperar, entender, volver, insistir y elegir. Unas máximas de trabajo que Alvira aplicaba siempre desde "un cuestionamiento continuo en la manera de mirar el territorio", ha apostillado Alvira Franco.