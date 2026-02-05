Zaragoza se llena de conciertos este fin de semana: de Bebe a O'funk'illo

Las salas zaragozanas no bajan el ritmo. Tras un gran 2025 con casi 1.500 conciertos programados y más de 180.000 espectadores, estos espacios han arrancado el nuevo año con mucha fuerza. Buena muestra de ello es la agenda musical de este fin de semana, que llega cargado de actuaciones para todos los gustos. Bebe, Modelo, Elyella, O’funk’illo, The Rapants, White Coven o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba son algunas de la bandas que llegan a la ciudad, demostrando que hay vida más allá de los grandes recintos.

El Teatro de las Esquinas ha programado para este viernes el concierto de la banda zaragozana Modelo. El dúo formado por Jorge Doherty y Batz, que agotó las entradas en apenas 24 horas, aterriza con el lema que ha marcado sus últimos e intensos años: Siempre es verano en algún sitio. El escenario de Vía Univérsitas acogerá un día después la gira con la que Bebe está celebrando sus 20 años de carrera. La artista extremeña llega con sus temas más icónicos para que sus más fieles seguidores realicen un viaje en el tiempo. Ambos conciertos se enmarcan dentro de la programación del Inverfest.

Los que también están celebrando su aniversario (el 25, en este caso) son los sevillanos O’Funk’illo. Actuarán este viernes a las 21.30 horas en La Casa del Loco. Más allá de gozar con su "funky andaluz embrutesío" y sus canciones más conocidas, sus fans volverán a disfrutar del virtuosismo de Pepe Bao, uno de los mejores bajistas del país. La sala de la calle Mayor acogerá el sábado a las 21.30 horas el concierto del grupo de rock aragonés Kaleborraja y del colectivo de raperos La Cara B de Uesca.

La banda sevillana O'funk'illo. / epa

Los que se encargarán de abrir fuego este jueves en la Oasis serán los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que actuarán a partir de las 21.00 horas dentro también del Inverfest. La sala de la calle Boggiero se convertirá el sábado en una gran fiesta del indie y la electrónica con el show de Elyella. El dúo de productores y djs arrasa allá por donde pisa y en la Oasis también ha colgado el cartel de no hay billetes.

La banda gallega The Rapants y la aragonesa White Coven aterrizan el viernes y el sábado en La Lata de Bombillas en el marco del Inverfest, mientras que la sala López acogerá este viernes el concierto del grupo madrileño Gilipojazz.

Nada más y nada menos que cinco conciertos, y todos ellos gratuitos, ha programado de jueves a domingo el Rock&Blues Zaragoza. La Doloritas, Amann & The Wayward Sons, Nowhere Beat, Uncle Sal y un tributo a Sabina componen el menú musical de la sala de la calle Cuatro de Agosto.

Por último, la sala Z albergará este viernes un tributo a The Blues Brothers y el sábado el concierto de OG Cale, mientras que la Creedence acogerá el sábado la actuación de la banda británica Paddang.