Concierto en Zaragoza: Bunbury vende en solo unas horas gran parte del aforo del Príncipe Felipe

Enrique Bunbury lleva muchos años demostrando que lo del profeta y su tierra no va con él. Este viernes se ha vuelto a comprobar. Las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 12 de diciembre en el Príncipe Felipe han salido a la venta a las diez de la mañana y a mitad de tarde apenas quedaba un tercio del aforo por vender.

El aragonés errante vuelve a constatar de esta forma su enorme tirón en la ciudad que lo vio nacer. Y eso que el cantante actuó hace menos de cinco meses en el pabellón Príncipe Felipe dentro de su 'Huracán Ambulante Tour'. Su gira para este 2026 se llama 'Nuevas Mutaciones' y comenzará en octubre en América para desembarcar posteriormente en España.

En concreto, su nuevo 'tour' comenzará en Puebla el 10 de octubre y continuará por Ciudad de México (12 y 15 de octubre), Guadalajara (21 de octubre), San José (26 de octubre), Bogotá (29 de octubre), Buenos Aires (4 de noviembre), Lima (7 de noviembre), Santiago de Chile (9 de noviembre), Nueva York (12 y 14 de noviembre), Highland (17 de noviembre) y Los Ángeles (21 de noviembre). Después aterrizará en España, donde pasará por Madrid (4 de diciembre) y Valencia (7 de diciembre) antes de concluir su gira en Zaragoza el 12 de diciembre.

Fue este mismo jueves cuando Bunbury anunció su nueva gira y las fechas de los conciertos. Lo hizo al mismo tiempo que dio a conocer el 'single' 'Creer que se puede creer', tercer adelanto de su nuevo álbum: 'De un siglo anterior', cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril.

Este disco fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025, en el Desierto de los Leones, México, con músicos de todo el continente latinoamericano y de España.

Noticias relacionadas

Las entradas para los tres conciertos en España han salido a la venta este viernes a partir de las 10.00 horas en Ticketmaster.