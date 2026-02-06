El European Outdoor Film Tour llega a Zaragoza, las aventuras más salvajes en la gran pantalla

El European Outdoor Film Tour (EOFT) cumple 25 años consolidado como el festival de cine de aventura y deporte al aire libre más influyente de Europa. Una cita imprescindible para quienes entienden la montaña y la naturaleza no solo como escenarios de acción, sino como un patrimonio vivo que necesita ser protegido.

En 2026, el EOFT vuelve a superarse con una edición más ambiciosa, emocionante y comprometida que nunca. Fiel a su ADN, el festival continúa siendo altavoz de grandes historias, documentales impactantes y paisajes que no te dejarán indiferente. Historias de superación personal que inspiran y despiertan conciencia sobre la importancia de cuidar el entorno que nos rodea.

Promovido y distribuido en España y Portugal por Kinema Producciones, el EOFT nació hace casi tres décadas de una convicción clara: las montañas, los ecosistemas salvajes y los espacios naturales son una línea de vida, pero están en peligro. Desde entonces, cada edición ha sido un reflejo de ese compromiso. Un compromiso que se traduce en un programa diverso, profundo y coherente, donde la aventura, la sostenibilidad y la reflexión van de la mano.

La nueva edición presenta seis documentales internacionales inéditos, llenos de contrastes, emoción y autenticidad, que recorren distintos continentes y disciplinas. Cerca de 120 minutos de cine outdoor, a los que se suman presentaciones y moderación en directo, con invitados especiales en cada evento, hasta completar una experiencia inmersiva de casi dos horas y media.

El tour, que comenzará en la Península en febrero de 2026, llegará a Zaragoza el 9 de febrero y la proyección tendrá lugar concretamente en los cines Cinesa Grancasa. Después, pasará por diferentes ciudades con la intención de llevar el cine outdoor a nuevos públicos y transformando espacios urbanos en puntos de encuentro cultural.