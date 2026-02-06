La Fundación Ibercaja lanza la sexta edición del concurso de cómic Universo Goya

Fomentar el conocimiento de la trayectoria y obra de Francisco de Goya entre los jóvenes es el objetivo del concurso de cómic 'Universo Goya', impulsado por Fundación Ibercaja y que este año llega completamente consolidado a su sexta edición. Se trata de un certamen de ámbito nacional, dirigido a jóvenes creadores de 18 a 30 años.

Cada autor o autores pueden presentar hasta dos obras originales e inéditas, que no hayan participado en ningún otro concurso; con tema y técnica libres, con la vida y trayectoria artística de Goya como eje central, pudiendo hacer referencia a efemérides biográficas del autor, reflexiones sobre su obra en conjunto o sobre algún cuadro, dibujo o grabado de forma individual.

Los cómics deben ser historias completas y realizadas entre dos y cuatro páginas, a una sola cara, en blanco y negro, o color, formato vertical y en castellano. Las páginas no podrán tener un tamaño superior a A3 (297x420 mm). El plazo de recepción de propuestas, en formato digital, estará abierto desde este viernes hasta las 12 horas del 14 de mayo.

Los premiados y seleccionados en el concurso, además de obtener premios en metálico (2.500 euros para el primer premio y 1.200 euros para el segundo premio), tendrán la oportunidad de exponer en el mes de diciembre sus obras en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja con la exposición 'Universo Goya', que reunirá a los cómics premiados y seleccionados en las dos últimas ediciones. La muestra se inaugurará en el marco del Salón del Cómic de Zaragoza y posteriormente itinerará por diferentes localidades españolas en el año 2027. Así mismo, las obras premiadas y seleccionadas en el certamen se editarán y publicarán en un catálogo.

Cómo participar

La recepción de obras para el certamen se ha organizado en dos fases: recepción de propuestas en formato digital y selección de propuestas. Los jóvenes interesados en participar deben inscribirse en la web: VI Concurso de cómic 'Universo Goya' | Fundación Ibercaja, posteriormente el área de Cultura de Fundación Ibercaja solicitará, información de la obra con la que se concursa: título, técnica, dimensiones, año de realización, breve explicación del proceso creativo del artista en relación con la obra presentada.

Además, también tendrán que adjuntar escaneo o fotografía nítida de las páginas creadas en formato jpg, que deberán medir 21 cm de ancho por 29 cm en alto, y tener una resolución de 150 píxeles por pulgadas, y por último deberán facilitar el currículum académico, en formato Word o PDF, máximo de 40 líneas. El plazo de recepción para esta fase finaliza el 14 de mayo, a las 12 horas. El fallo del jurado se dará a conocer a lo largo del mes de junio.

Fundación Ibercaja impulsa la sexta edición de este certamen, tras el éxito de sus anteriores convocatorias, en las que han participado 265 jóvenes artistas, con el objetivo de continuar captando su atención y de difundir y promocionar la cultura en todas sus formas de expresión. Con esta iniciativa, se ofrece una oportunidad a los nuevos creadores en este género, para dar a conocer sus obras y trayectoria artística, y acercar igualmente la figura de Goya de una forma diferente.