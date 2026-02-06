Muel es ya el epicentro de la cerámica contemporánea europea con 'Fusions of Visions'

La sala Enrique Cook del Taller Escuela Cerámica de Muel (Zaragoza) acoge desde este viernes, 6 de febrero, y hasta el 6 de abril la exposición 'Fusions of Visions', una muestra internacional que reúne obras de los 25 miembros del grupo IAC Benelux y ofrece una panorámica de la cerámica contemporánea europea.

La exposición presenta, por primera vez, una muestra itinerante organizada por un grupo de la Academia Internacional de Cerámica que recorre distintos países, con el objetivo de estrechar lazos culturales y difundir el arte cerámico actual. Los artistas participantes, procedentes de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, exhiben un amplio abanico de estilos y técnicas, desde planteamientos vinculados a la tradición hasta propuestas experimentales.

Cada ceramista del IAC-Benelux aporta su propia visión, que abarca desde estilos tradicionales hasta enfoques experimentales. Esta fusión de diversos estilos artísticos crea un objetivo compartido: promover la cerámica contemporánea y compartir su pasión con el público. Los artistas planean colaborar regularmente, aprovechando las ricas influencias culturales de la región del Benelux y más allá.

Obra cerámica de Beatrijs Van Rheeden / DPZ

La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, ha destacado el carácter “verdaderamente singular” de la muestra y ha señalado que este proyecto pionero “refuerza la importancia de apostar por iniciativas que proyectan nuestro territorio como espacio de encuentro cultural y artístico”.

Lázaro considera además que el Taller Escuela Cerámica de Muel es “el marco idóneo” para acoger la exposición, por su trayectoria histórica y su vínculo con la tradición cerámica, que “dialogan de manera natural con las propuestas contemporáneas”.

Por su parte, la directora del Taller Escuela Cerámica de Muel, María Giménez, ha subrayado que para la Diputación de Zaragoza y el centro “es esencial acoger iniciativas como esta”, ya que reflejan una línea de trabajo basada en “mantener viva la cerámica tradicional de Muel y apoyar la cerámica contemporánea y a los ceramistas actuales”.

El presidente de la Academia Internacional de Cerámica, Oriol Calvo, ha agradecido a la Diputación de Zaragoza su apoyo y ha recordado que el IAC cuenta con unos 1.200 miembros de 85 países, con el objetivo de “promover el intercambio de conocimientos y experiencias” en el ámbito cerámico.

A la presentación también ha asistido la ceramista belga y representante del IAC ante la UNESCO, Patty Wouters, que ha agradecido la acogida de la muestra.

Los artistas participantes son, de Bélgica, Caroline Andrin, Tjok Dessauvage, Nathalie Doyen, Mieke Everaet, Jean-Claude Legrand, Yves Malfliet, Marieke Pauwels, Joëlle Swanet, Ann van Hoey, Fabienne Withofs, Piet Stockmans y Patty Wouters; de Luxemburgo, Doris Becker y Ellen Van Der Woude; de Países Bajos, Sonja Top, Paula Bastiaansen, Marie-Josée Comello, Cecil Kemperink, Swanica Ligtenberg, Deirdre McLoughlin, Ricus Sebes, Maria ten Kortenaar, Willy Van Bussel, Beatrijs Van Rheeden, Marga Knaven.