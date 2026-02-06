Muel es ya el epicentro de la cerámica contemporánea europea con 'Fusions of Visions'
El Taller Escuela Cerámica de Muel acogerá “Fusions of Visions”, una exposición única de los 25 miembros del IAC Benelux que ofrece una perspectiva particular sobre la cerámica contemporánea. Esta muestra podrá visitarse del 6 de febrero al 6 de abril
La sala Enrique Cook del Taller Escuela Cerámica de Muel (Zaragoza) acoge desde este viernes, 6 de febrero, y hasta el 6 de abril la exposición 'Fusions of Visions', una muestra internacional que reúne obras de los 25 miembros del grupo IAC Benelux y ofrece una panorámica de la cerámica contemporánea europea.
La exposición presenta, por primera vez, una muestra itinerante organizada por un grupo de la Academia Internacional de Cerámica que recorre distintos países, con el objetivo de estrechar lazos culturales y difundir el arte cerámico actual. Los artistas participantes, procedentes de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, exhiben un amplio abanico de estilos y técnicas, desde planteamientos vinculados a la tradición hasta propuestas experimentales.
Cada ceramista del IAC-Benelux aporta su propia visión, que abarca desde estilos tradicionales hasta enfoques experimentales. Esta fusión de diversos estilos artísticos crea un objetivo compartido: promover la cerámica contemporánea y compartir su pasión con el público. Los artistas planean colaborar regularmente, aprovechando las ricas influencias culturales de la región del Benelux y más allá.
La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, ha destacado el carácter “verdaderamente singular” de la muestra y ha señalado que este proyecto pionero “refuerza la importancia de apostar por iniciativas que proyectan nuestro territorio como espacio de encuentro cultural y artístico”.
Lázaro considera además que el Taller Escuela Cerámica de Muel es “el marco idóneo” para acoger la exposición, por su trayectoria histórica y su vínculo con la tradición cerámica, que “dialogan de manera natural con las propuestas contemporáneas”.
Por su parte, la directora del Taller Escuela Cerámica de Muel, María Giménez, ha subrayado que para la Diputación de Zaragoza y el centro “es esencial acoger iniciativas como esta”, ya que reflejan una línea de trabajo basada en “mantener viva la cerámica tradicional de Muel y apoyar la cerámica contemporánea y a los ceramistas actuales”.
El presidente de la Academia Internacional de Cerámica, Oriol Calvo, ha agradecido a la Diputación de Zaragoza su apoyo y ha recordado que el IAC cuenta con unos 1.200 miembros de 85 países, con el objetivo de “promover el intercambio de conocimientos y experiencias” en el ámbito cerámico.
A la presentación también ha asistido la ceramista belga y representante del IAC ante la UNESCO, Patty Wouters, que ha agradecido la acogida de la muestra.
Los artistas participantes son, de Bélgica, Caroline Andrin, Tjok Dessauvage, Nathalie Doyen, Mieke Everaet, Jean-Claude Legrand, Yves Malfliet, Marieke Pauwels, Joëlle Swanet, Ann van Hoey, Fabienne Withofs, Piet Stockmans y Patty Wouters; de Luxemburgo, Doris Becker y Ellen Van Der Woude; de Países Bajos, Sonja Top, Paula Bastiaansen, Marie-Josée Comello, Cecil Kemperink, Swanica Ligtenberg, Deirdre McLoughlin, Ricus Sebes, Maria ten Kortenaar, Willy Van Bussel, Beatrijs Van Rheeden, Marga Knaven.
- Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
- Álex Gomes, jugador del Real Zaragoza, en la primera selección del Fútbol Draft 2026
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: 'El tío era un imán, va a ayudar mucho
- Indignación y miedo en las puertas del reformatorio: 'Están pagando justos por pecadores, han emprendido a golpes al módulo entero
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón