Sylvia Pantoja y Carmen París cantan juntas y lo hacen con esta copla tan conocida: "¿Por qué no?"

La cantaron Concha Piquer, Rocío Jurado y Carlos Cano. La compusieron Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel López Quiroga y desde este viernes, 6 de febrero, Pantoja y París -Sylvia y Carmen- han dejado en todas las plataformas su versión de 'La niña de la puerta oscura'. Dos veteranas de la copla y el folk aragonés suman talento para esta interpretación desnuda, a piano y voz.

Algo se movía en el aire cuando este verano Sylvia Pantoja aseguraba que no le importaría colaborar con su amiga Carmen París. "¿Por qué no?", fue la respuesta de González Pantoja, en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, al preguntarle por la posibilidad de incluir algo de folclore aragonés a su trayectoria.

La andaluza lleva años viviendo a medio camino entre Sevilla y Zaragoza, donde reside su pareja, el también músico Antílope León. Han sido numerosas las ocasiones en que, en sus redes sociales, ha elogiado lugares, costumbres y entornos de Aragón. De hecho, hace pocas semanas compartía un 'reel' con la propia Carmen París en la que indicaban: "Nos hemos encontrado por la calle en Zaragoza y hemos dicho, 'vamos a hacer unas coplillas o algo'".

Dejaban un "Proximamente" como promesa y parece ser que esta interpretación de 'La niña de la puerta oscura' es el resultado de esa improvisación. En ella, Sylvia Pantoja sostiene la esencia más pura y emocional de la copla andaluza, mientras que Carmen París aporta su inconfundible raíz aragonesa, impregnando la melodía de matices de jota. Dos territorios musicales, dos formas de sentir, una misma verdad interpretativa.

Despojada de artificios, la canción se presenta en su forma más honesta: piano y voz, dejando al descubierto la emoción, la palabra y el pulso del sentimiento popular. El resultado es una reinterpretación profunda, elegante y conmovedora, que respeta la tradición al tiempo que la resignifica desde una mirada contemporánea y femenina.