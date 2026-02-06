Víctor del Árbol presenta y firma 'Las buenas intenciones' en FNAC Plaza España de Zaragoza
El escritor Víctor del Árbol presentará su novela 'Las buenas intenciones' el próximo 19 de febrero, a las 19.00 horas, en la FNAC de Plaza España de Zaragoza
El próximo 19 de febrero a las 19.00 horas, la FNAC de Plaza España de Zaragoza acogerá un encuentro literario con el escritor Víctor del Árbol, quien presentará su novela 'Las buenas intenciones'. Durante el acto, el autor hablará sobre la obra y su proceso creativo, en un encuentro abierto al público que permitirá el diálogo con los asistentes. A continuación, Víctor del Árbol realizará una firma de ejemplares.
'Las buenas intenciones' es una novela que explora las relaciones familiares, los conflictos del pasado y las decisiones que marcan la vida de sus personajes. A través de distintas voces y tiempos narrativos, la obra aborda temas como la memoria, la culpa y las consecuencias de los actos, situando la acción en varios escenarios y momentos históricos.
Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) es escritor y novelista. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria dentro de la narrativa contemporánea española y es autor de títulos como 'El peso de los muertos', 'La tristeza del samurái', 'Un millón de gotas' o 'Antes de los años terribles'. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido diversos reconocimientos tanto en España como en el ámbito internacional.
El evento está dirigido tanto a lectores como a profesionales del ámbito literario y cultural, y se enmarca dentro de la programación de actividades culturales de FNAC Zaragoza. La entrada es libre hasta completar aforo. Los asistentes podrán adquirir el libro en la propia FNAC, con un 5% de descuento para los socios de FNAC.
