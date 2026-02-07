Aragón TV abre la convocatoria de 2026 para la financiación de proyectos audiovisuales

Aragón TV ha abierto hasta el 18 de febrero de 2026 el plazo de presentación de proyectos audiovisuales, en las modalidades de largometrajes de ficción, animación o documental, cortometrajes o películas para televisión, que deseen optar a las líneas de financiación anticipada de la cadena.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 400.000 euros. Además, Aragón TV podrá contribuir con una campaña publicitaria y promocional valorada en 11.400 euros para cada largometraje con recorrido comercial en salas de cine.

La selección correrá a cargo de una Comisión de Valoración formada por profesionales de Aragón TV y expertos independientes. Los proyectos se evaluarán atendiendo, entre otros aspectos, a la calidad y viabilidad del guion, la idoneidad para su emisión, la puesta en valor de Aragón, el impacto económico y profesional en la comunidad, y la solidez del plan de financiación y distribución.

También se considerarán criterios de carácter social, como la presencia de mujeres en puestos clave, la participación de personas con discapacidad o la dirección novel aragonesa, así como la coproducción con productoras aragonesas.

La financiación anticipada permite a Aragón TV adquirir derechos de comunicación pública para su emisión en televisión y plataformas digitales, facilitando que, una vez completada su explotación comercial, estas producciones puedan llegar al público a través de la televisión autonómica.

En la categoría de largometrajes cinematográficos de ficción, animación o documental, y películas para TV, podrá solicitarse financiación anticipada para alguna de las diferentes fases como el desarrollo del proyecto, producción y finalización del proyecto. En el caso de los cortometrajes únicamente se admitirán solicitudes para proyecto completo.

Los datos de 2025

Durante 2025, Aragón TV apoyó mediante esta línea de financiación anticipada 28 producciones: 8 largometrajes de ficción, 12 largometrajes documentales, 3 películas documentales para televisión y 5 cortometrajes. Entre los largometrajes de ficción figura 'Hielo', de Lydia Zimmermann; o 'La pastora', de Silvia Pradas. En el apartado de documentales, destacan 'Ese niño de la fotografía'. 'Carlos Saura', dirigido por Anna Saura; o 'Pasión por Goya', de Iryna Melyk Novak.

Noticias relacionadas

En la categoría de películas documentales para televisión fueron seleccionados, entre otros, 'El diplomático español' que cambió la historia, de Mirella R. Abrisqueta; o 'Icosaedro', de José Manuel Herraiz; y en cortometrajes se apoyó 'Melchor (La historia de una barba)', de Ignacio Estaregui, o 'Zaragoza', ciudad pionera del cine en España, de Vicky Calavia e Isabel Soria. Las bases completas de esta convocatoria están publicadas en la web de Aragón TV y se pueden consultar en este siguiente enlace.