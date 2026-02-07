Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Badajoz

ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?

La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido

¿Qué murga te ha gustado más en la fase de preliminares del Comba 2026?

¿Qué murga te ha gustado más en la fase de preliminares del Comba 2026? / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.

¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.

Primera preliminar:

Segunda preliminar:

Tercera preliminar:

Cuarta preliminar:

