El escritor Ricardo Menéndez Salmón publica 'Arca': "La literatura es un contrapoder y crea ciudadanos incluso peligrosos"

Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) moldea delicadamente el lenguaje para narrar esta historia de fantasmas, de descomposición. En ella confluyen el 'thriller' y el género fantástico para engendran ‘Arca’ (Seix Barral), una honda reflexión sobre la sociedad europea, su estado y su deriva, con la excusa de una novela de misterio. ‘Arca’ se presentó este viernes en la librería Cálamo.

Un arca, históricamente, suele contener cosas transcendentes para la humanidad ¿Qué contiene su ‘Arca’?

Contiene una promesa más que una realidad. Porque al final de la novela, cuando el arca se materializa definitivamente, dentro de ella solo está el narrador. Lo que pasa es que ese narrador, dentro de sí, lleva lo que ha intentado rescatar de un mundo en trance de desaparición, con muchos problemas para saber qué lugar ocupa en este momento histórico, qué valores puede salvar, qué virtudes puede hacer suyas y qué conviene rescatar del desastre.

El protagonista posee el don de ver el pasado. ¿Vivir la Historia en primera persona es realmente un talento?

Yo quiero creer que sí. De hecho, cuando escogí esta especie de superpoder del narrador, medité mucho cuál quería que fuera y lo cifré en sus manos porque me parece que las manos son nuestra herramienta primordial, incluso para reconocernos a nosotros mismos. Es un sentido que de alguna manera ha quedado preterido frente a un sentido como el de la vista, que parece ser nuestro principal medio de interlocución con la realidad ahora. Y aparte de eso, me permitía establecer una especie de continuidad temporal entre lo que hemos sido, lo que somos y hacia dónde caminamos.

Y, sin embargo, una de sus reflexiones es que “conocer el futuro lo vuelve inevitable”, casi una rendición.

Hay una suerte de fatalismo, de determinismo de los hechos históricos que le viene impuesto por esa capacidad que tiene. Es una intuición del protagonista que yo no comparto, entre otras cosas porque no creo que se pueda conocer el futuro. Siempre tenemos instrumentos desde el presente que habitamos para cuando este futuro se nos insinúa hostil e incómodo, intentar hacer desde el aquí y el ahora.

Una de las propuestas de la novela es reflexionar sobre el destino de Europa, de occidente. ¿Es bueno que nos lo imaginemos y nos resignemos?

La resignación nunca es una estrategia idónea, en ningún ámbito. Lo que sí me parece interesante es intentar pensar desde el presente qué posibilidades de futuro se nos ofrecen precisamente para, si es posible, desactivarlas.

La novela comienza en Países Bajos y transcurre en Venecia, lugares en los que la humanidad ha luchado por existir contra el agua. Un perfecto escenario preapocalíptico.

El paisaje que recorre toda la novela es el agua, como elemento que erosiona y que comporta siempre una promesa de riesgo. Están muy meditados esos dos escenarios donde hay una cierta heroicidad de la humanidad, que fue capaz de levantar una ciudad, en el caso de Venecia sobre una laguna y, en el caso de Holanda, es capaz de haberse pensado a sí mismo y ejecutado a sí mismo viviendo por debajo del nivel del mar. Frente a esa especie de heroicidad de la ingeniería humana, hay un instante donde todo parece que se ha dado la vuelta, la materia se rebela contra el ser humano y se dibuja este horizonte de catástrofe. Además, Venecia me parece un lugar que nos cuestiona desde el esplendor del pasado y desde los frutos que esa ciudad nos puede regalar, pero también su peripecia, su riesgo físico de descomposición, nos puede iluminar sobre las decisiones que tomemos. Instala la novela en otra tesitura: una novela de ideas, una novela que interpela al lector.

"La literatura, ante la urgencia, condiciona un tiempo lento en la concepción de las obras y en su disfrute; de alguna manera, la literatura es un contrapoder y crea ciudadanos incluso peligrosos, porque tienen en sus manos la exigencia del pensamiento crítico" Ricardo Menéndez Salmón — Autor de 'Arca'

¿Cuál es la ola que cree que va a arrasar nuestra sociedad o el dique que va quebrar?

Yo confío en que no llegue. La historia obedece bastante fielmente al modelo del péndulo. Ahora es obvio que vivimos en un momento de mucha incertidumbre e impermanencia, de velocidad que hace que sea difícil adherirse a principios, valores o certezas. Tengo confianza en que este momento pasará y volveremos a conquistar un espacio de cierta serenidad. Todas las conquistas que nos han traído hasta aquí dibujan el modelo de sociedad más decente que creo podemos tener, y está en riesgo de disolución por lo que hay que luchar por contenerlo. Un modo puede ser que la literatura acuda a relatos que avancen desde esta lógica. La literatura, ante la urgencia, condiciona un tiempo lento en la concepción de las obras y en su disfrute; de alguna manera, la literatura es un contrapoder y crea ciudadanos incluso peligrosos, porque tienen en sus manos la exigencia del pensamiento crítico.

Contra la infoxicación…

Tennyson decía que el conocimiento ha llegado, pero la sabiduría se hace esperar. Es decir, estamos aparentemente muy informados, pero sabemos muy poco en realidad. Cualquier acercamiento un poco estricto a cualquier asunto de esta vida necesita tiempo, disciplina y orientación.

¿Qué debate le gustaría que un lector de ‘Arca’ tuviera internamente?

Por un lado, me gustaría que tuviera un disfrute del mero hecho del libro. Y por otro, me gustaría que invitara a una consideración de cuál es nuestro lugar ahora: ¿Qué nos es dado esperar de nuestras acciones o de nuestras omisiones a eso que se llama la cultura europea?