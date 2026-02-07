María Guerra y Mariola Cubells llevan al Teatro de las Esquinas su espectáculo 'Señoras y señoras'
El 'show' se representa este domingo a las 18.30 horas
Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, se suben al escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza este domingo, 8 de febrero, a las 18.30 horas, con su desenfadado show pop feminista 'Señoras y señoras'. Este espectáculo de 90 minutos de duración está recomendado a partir de los 16 años y las entradas están a la venta de forma anticipada al precio de 20 euros, mientras que el día de la función sube a 22 euros y para grupos de más de quince personas se queda en 18 euros.
'Señoras y señoras' es un show pop feminista desenfadado que pone el foco, con mucho sentido del humor, en las mujeres nacidas en los años 60, una generación única que ha vivido desde la condena machista de sus madres al feminismo sin complejos y triunfante de sus hijas.
Conducido por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, y basado en el libro 'Mejor que nunca' de esta última, la obra combina sus historias personales con reflexiones universales para narrar la transformación íntima y social de una generación y celebrar su papel revolucionario en la historia reciente.
