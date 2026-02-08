El regalo que se llevó Bebe de su concierto en Zaragoza

La artista extremeña Bebe ha regresado este fin de semana a Zaragoza para ofrecer un concierto en el Teatro de las Esquinas dentro de la gira en la que está celebrando el 20 aniversario de su primer (y exitoso disco) 'Pa' fuera telarañas'. La actuación enmarcada dentro del festival Inverfest Zaragoza fue un rotundo éxito y, aunque no se llenó el recinto, faltó muy poco para ello.

La cantante y compositora, además, se llevó un regalo muy especial de su presencia en la capital aragonesa que encontró en su camerino y que ha querido compartir a través de sus redes sociales. "Bebe, una noche más, gracias por dejar que formemos parte de esta gira tan bonita que nos mueve lo más grande. Te deseamos una feliz noche y te dejamos un trocico de Aragón con estas trenzas de Almudévar" fue el mensaje manuscrito que la artista recibió en su camerino.

Un disco icónico

Nota que la artista ha compartido rodeada de corazones demostrando así la agradable sorpresa que la extremeña se llevó de su concierto en Zaragoza, a la que regresaba después de bastante tiempo sin haber actuado en ella.

La publicación de Bebe en sus redes sociales. / EL PERIÓDICO

'Pafuera telarañas' fue el disco debut de Bebe. Producido por Carlos Jean y es uno de los discos más icónicos de la artista y el que la catapultó con sus temas a su primera gira internacional por América y Europa. Un álbum con canciones que continúan sonando y acompañando como 'Malo', 'Ella' y 'Que nadie me levante la voz'. Temas que revisitó este sábado en Zaragoza.