Kiev cuando nieva, la banda aragonesa que ha colocado su último disco entre los mejores de 2025 en España

El pasado septiembre se cumplieron 25 años de la grabación de la primera maqueta de Kiev cuando nieva. La banda oscense ha viajado durante todo este tiempo por carreteras secundarias llevando por bandera su independencia y su forma pausada de trabajar. Pese a no alcanzar el éxito comercial, el grupo ha sido reconocido por la crítica especializada en numerosas ocasiones.

Hace solo unas semanas volvió a suceder: la revista Rockdelux incluyó su último álbum (Duermen en discos) entre los mejores del país publicados en 2025. En concreto, lo situó en el puesto 32 de una clasificación liderada por el aclamado Lux de Rosalía. La revista, además, colocó su tema Peine, primer adelanto del disco de los oscenses, en la posición 17 de las mejores canciones nacionales del año.

«La verdad es que estamos muy contentos porque el álbum ha sido muy bien recibido por la crítica y eso siempre da aliento cuando has dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un trabajo. En el caso de Rockdelux siempre hemos estado en su radar y han reseñado nuestros discos, algo que es de agradecer», reconoce Javier Aquilué (voz y guitarras), integrante del grupo junto a Antxón Corcuera (voz, guitarra y teclado), Carlos Aquilué (voz y batería) y Jaime Sevilla (bajo y voz).

Duermen en discos se publicó el pasado 3 de octubre con el sello Great Canyon Records y supone su regreso discográfico tras seis años sin editar un elepé (Inicio de surco se lanzó en 2019). «Siempre hemos trabajado con calma, pero este paréntesis ha sido más largo. Y eso también ha marcado el álbum. Lo hemos cocido a fuego lento y el resultado han sido canciones más masticadas, con más capas y arreglos», explica Aquilué.

En efecto, su séptimo disco de estudio bascula entre su habitual indie-pop y el folk psicodélico, pero su sonido es más atmosférico gracias al uso de sintetizadores y arreglos de viento. «Con los años hemos ido arreglando cada vez más. En este disco ya lo habíamos hecho así en la maqueta y luego en el estudio aún lo hemos potenciado más incorporando más tesituras», comenta Aquilué, que recuerda que estas doce nuevas canciones han sido producidas por Carasueño (el ex Big City Javi Vicente).

Sus influencias primigenias

Pese a la evolución sonora con respecto a sus trabajos anteriores, los ecos de algunas de sus bandas de cabecera (El Niño Gusano o Tachenko) aún resuenan en su propuesta, tal y como reconoce Aquilué: «El Niño Gusano aún estaba en activo cuando nos conocimos Antxón y yo, y la verdad que nos marcó bastante en nuestra juventud. Luego nos hemos ido fijando en otras cosas, pero imagino que es una de esas influencias seminales que se quedan en la capa inferior».

La portada de su nuevo disco. / ep

Kiev cuando nieva sigue manteniendo su local de ensayo en Huesca, una ciudad que ha contribuido a forjar la identidad del grupo. «Antxon y yo creamos la banda en Cuenca cuando estábamos estudiando allí y luego nuestra vida ha transcurrido en pueblos o ciudades de provincia, así que imagino que todo eso ha marcado nuestro carácter y forma de trabajar», indica Aquilué, que se siente a gusto cuando se les define como unos ‘artesanos de la música’: «El ‘hazlo tú mismo’ ha sido casi como una militancia, pero también una necesidad porque nunca hemos tenido una gran discográfica detrás».

Así, dedicarse en exclusiva a la música nunca ha sido un objetivo en sí mismo. «A estas alturas ya sería incluso un poco ingenuo pensarlo, pero lo cierto es que siempre hemos hecho lo que nos ha gustado aun sabiendo que por este camino era dificil alcanzar el éxito comercial», reconoce Aquilué, que recuerda que el grupo comenzó siendo un trío (en 2012 ya se incorporó el bajo de Jaime Sevilla).

Kiev cuando nieva presentará su nuevo disco este próximo viernes en La Lata de Bombillas en una noche en la que también actuará el músico zaragozano Pablo Estallo. Las entradas están a la venta en la página web de la sala zaragozana.