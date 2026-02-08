Teresa Abarca, la aragonesa que reina en los musicales y trabaja con Antonio Banderas: "Tiene la cabeza llena de locas y buenas ideas"

La aragonesa Teresa Abarca se ha convertido en solo unos años en una de las reinas del teatro musical en España. En el último lustro ha participado en títulos tan relevantes como ‘Cabaret’, ‘West Side Story’, ‘La historia interminable’ o ‘Chicago’, ejerciendo siempre como protagonista. Ahora ha dado un paso más en su carrera al trabajar con Antonio Banderas en ‘Godspell’, el espectáculo que el malagueño acaba de estrenar sobre la versión de Emilio Aragón. El musical se representa desde finales de enero en el Teatro Pavón de Madrid, con la aragonesa interpretando también el papel principal.

«Trato de que cada experiencia sea un aprendizaje para mí tanto en lo profesional como en lo personal. Y ‘Godspell’ en concreto me ha supuesto subir un escalón puesto que nunca había trabajado metateatro. Es una obra muy coral, se necesita mucha escucha y verdad para poder contar la historia. Además, el elenco tiene muchísimo talento y eso hace que aprendamos los unos de los otros», explica Abarca a este diario.

‘Godspell’ es un clásico de los años 70 que incluso estuvo nominado a los premios Tony. Emilio Aragón lo decidió revisitar hace unos años adaptándolo al siglo XXI, siendo Banderas uno de los productores. La acción comienza en un lugar que bien pudiera ser un teatro, una desvencijada corrala de vecinos o una iglesia en ruinas donde un grupo de jóvenes se reúne para tomar una decisión que cambiará la vida del vecindario. Basada en el Evangelio de San Mateo, cada personaje experimentará un cambio en su vida, al tomar contacto con las enseñanzas de un tal Jesús. Juntos descubrirán la tolerancia y el respeto al diferente, la necesidad de construir redes de apoyo o la compasión.

Teresa Abarca (abajo) junto al resto del elenco de 'Godspell'. / Teatro del Soho

«En esta obra podría decirse que soy yo misma. Después, dependiendo un poco de la caracterización, del vestuario y del carácter que le damos a los personajes para diferenciarnos, podemos decidir por dónde guiarlos o cómo reaccionarían a cada palabra o parábola que representan», comenta Abarca, que se deshace en elogios con Banderas.

«Trabajar con Antonio ha sido muy especial. Me he sentido muy valorada y cuidada desde el principio. Me encanta lo presente que está en todo momento con el musical; ve muchas funciones, nos da notas para evolucionar el ‘show’ y mantenerlo vivo y fresco, nos guía y propone nuevas acciones o reacciones para ver qué sucede en nosotros y en el público a la hora de contar la historia. Es muy trabajador y tiene una cabeza llena de locas y buenas ideas. La verdad que estoy muy agradecida de que le haya gustado mi trabajo y me haya dado la oportunidad de entrar a formar parte de esta familia», subraya la actriz.

Un sueño desde niña

Con este nuevo papel, Abarca ha subido un nuevo escalón en su carrera artística. La aragonesa –nacida en Zaragoza pero criada en Huesca– comenzó a meter la cabeza en este mundo de los musicales hace más de 13 años. Su primer papel protagonista le llegó a los 19 años con ‘Evil dead’, pero el espectáculo que la dio a conocer en la industria y al gran público fue ‘50 sombras. El musical’. Representó el papel principal, el de Anastasia Steele, por el que recibió en 2015 el premio a mejor actriz revelación en los Premios de Teatro Musical.

Ya afianzada en el sector, la aragonesa siente haber cumplido «un sueño» que comenzó a deambular por su cabeza cuando tan solo era una niña. «Siempre he tenido claro que quería dedicarme a este mundo. De pequeña me encerraba en el salón de mi casa, me ponía los tacones de mi madre, me maquillaba y me ponía delante del espejo a cantar y bailar. Por eso quería estudiar Arte Dramático, pero luego me enteré que en Madrid había escuelas de teatro musical que englobaban las tres cosas que a mí más me gustaban y me lancé de cabeza», recordaba hace un año a este diario.

Teresa Abarca, en octubre de 2024 en la presentación del musical 'Chicago' en Zaragoza. / Jaime Galindo

La actriz ya pudo cumplir hace años su sueño de actuar en su ciudad natal (a finales de 2024, por ejemplo, estuvo en el Palacio de Congresos con ‘Chicago’). Ahora estará con su nuevo musical en el Teatro Pavón de Madrid hasta el mes de marzo. Por el momento no está previsto que visite otras ciudades, aunque Abarca indica que se podría adaptar a cualquier escenario. Por cierto, esta nueva versión de ‘Godspell’ de Emilio Aragón ya se pudo ver en el Teatro Principal de Zaragoza el pasado febrero, aunque esa era otra producción y otro elenco.